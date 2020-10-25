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25.10.2020 13:22
Рубрика: Происшествия

Появилось видео пострадавшего от взрыва танкера в Азовском море

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

МЧС опубликовало видео последствий взрыва на борту российского танкера "Генерал Ази Асланов". На кадрах видно, что верхняя горловина судна сильно повреждена и свалена за борт в море.

Сейчас танкер находится на якорной стоянке в районе хутора Ильич, расположенный в Краснодарском крае. При предварительном осмотре специалисты не обнаружили утечки топлива. Но в ближайшее время стальной корпус обследуют водолазы-подводники морского спасательно-координационного центра.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Названы возможные причины взрыва на танкере в Азовском море

Как ранее писала "РГ", взрыв на российском танкере "Генерал Ази Асланов" произошел накануне около 18.30 вечера, после того как судно прошло Керченский пролив и вышло в Азовское море. На борту не было нефтепродуктов, зато там находились 13 членов экипажа. 10 человек были эвакуированы, еще трое предположительно были выброшены взрывной волной в море. Их поиски продолжаются. Сегодня утром к спасательной операции привлекли шесть морских судов, с воздуха акваторию обследуют два вертолета Ми-8 из городов Симферополь и Геленджик.

- Эвакуированные члены экипажа находятся на судне, которое их спасло. Состояние у всех удовлетворительное. Принимается решение об их доставке в порт Ростова по месту приписки танкера, - пояснил начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин.

Кроме того, сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР по факту взрыва на нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов" возбудили уголовное дело по части 3 статьи 219 УК РФ "Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц". По версии следствия, произошло возгорание взрывоопасной смеси груза - легковоспламеняюшегося вещества "Нафта" во втором грузовом танке.

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