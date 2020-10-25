В Азовском море началась буксировка пострадавшего от взрыва танкера

Терпящий бедствие российский танкер "Генерал Ази Асланов" начали буксировать на одну из якорных стоянок в акватории Порта Кавказ. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на представителя Росморречфлота.
Якорная стоянка находится в 7-8 милях от места ЧП. Утром дно танкера обследуют водолазы. По предварительным данным, судно получило пробоину выше ватерлинии, у него значительные повреждения по правому борту.
Два катера Морской спасательной службы продолжают искать пропавших без вести членов экипажа: матроса, боцмана и практиканта. Напомним, взрыв на российском танкере "Генерал Ази Асланов" прогремел вечером 24 октября, когда судно миновало Керченский пролив и вышло в Азовское море. На борту было 13 членов экипажа. Десять человек эвакуированы.
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В Азовском море терпит бедствие танкер «Генерал Ази Аланов». Проводится спасательная операция. По предварительным данным судно порожнее, топлива на нем нет.⠀ ⠀ По информации судовлалельца произошло повреждение правого борта, повреждение не влияет на дальнейшее движение танкера. Всего для ликвидации последствий происшествия привлечено 102 чел. 14 ед. тех., из них от МЧС России 33 чел. 4 ед. тех. На месте работают судна «Братск», «Сириус», «Григорий Бугров», «Сормовский 3058», «Волганец 146». В пути следования находится судно Импульс и Меркурий. К месту происшествия вышел катер Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым «Дмитрий Михайлик».⠀ ⠀ Сотрудники Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора оперативно вышли в рейд, чтобы оценить ситуацию на месте.⠀ ⠀ #росприроднадзор