В Азовском море началась буксировка пострадавшего от взрыва танкера

Терпящий бедствие российский танкер "Генерал Ази Асланов" начали буксировать на одну из якорных стоянок в акватории Порта Кавказ. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на представителя Росморречфлота.

Якорная стоянка находится в 7-8 милях от места ЧП. Утром дно танкера обследуют водолазы. По предварительным данным, судно получило пробоину выше ватерлинии, у него значительные повреждения по правому борту.

Два катера Морской спасательной службы продолжают искать пропавших без вести членов экипажа: матроса, боцмана и практиканта. Напомним, взрыв на российском танкере "Генерал Ази Асланов" прогремел вечером 24 октября, когда судно миновало Керченский пролив и вышло в Азовское море. На борту было 13 членов экипажа. Десять человек эвакуированы.