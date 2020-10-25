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25.10.2020 10:31
Рубрика: Власть

В Симферополе открыли памятник летчику-асу Амет-Хану Султану

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
В Симферополе торжественно открыт памятник дважды Герою Советского Союза, легендарному летчику и уроженцу Алупки Амет-Хан Султану. Событие посвятили 100-летию со дня рождения героя.
Фото: Телеканал "Крым 24" Фото: Телеканал "Крым 24"
Фото: Телеканал "Крым 24"

Памятник в полный рост летчику-асу установили на площади, уже носящей его имя. Скульптор Айдер Алиев разместил фигуру Султана между двух выступов скалы в форме крыльев. Они символизируют несломленный дух, волю и высочайшее мастерство земляка. На возведение памятника были собраны народные средства.

Фото: Оргкомитет "Черноморской эстафеты Победы"
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"Глубоко символично, что памятник возведен в год 100-летия Амет-Хана Султана и в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Амет-Хан Султан жил в небе и геройски погиб в небе при исполнении долга. Его имя стало воплощением высшего пилотажного искусства. Амет-Хан Султан - национальная гордость России. Его жизнь - это олицетворение любви к Родине. Ратные подвиги сына крымской земли всегда будут жить в сердцах потомков, оставаясь для молодежи образцом истинного патриотизма", - зачитал приветственное слово полпреда президента РФ в ЮФО Кирилл Степанов.

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем выступлении отметил, что вся жизнь Амет-Хана Султана - это подвиг и пример служения Родине.

- Открытие памятника таким замечательным людям - это хорошая традиция, - сказал он. - Уверен, что памятник достойно украсит Симферополь, Республику Крым и навечно сохранит память в наших сердцах об этом выдающемся человеке. Гордимся, что у нашего многонациольнального народа и Крыма есть такие сыновья!

В свою очередь, первый вице-спикер Госсовета Фикс заявил, что открытие памятника позволяет еще раз прикоснуться к истории Великой Отечественной о осознать величие подвига советского народа.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
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- Пройдут годы, десятилетия, и люди будут приходить сюда, поклоняясь памяти Амет-Хана Султана, подвигу и величию наших бойцов и командиров, - уверен Ефим Фикс.

100-летний юбилей легендарного летчика в эти дни широко отмечают на полуострове. Например, накануне заложены аллеи из ста туй в честь столетия героя. Первая из них появилась у главного корпуса университета в Симферополе, а вторая - у здания колледжа в селе Почтовом Бахчисарайского района. На фасаде Симферопольского техникума железнодорожного транспорта и промышленности открыта мемориальная доска в честь летчика. А в музее Алупки по инициативе Крымскотатарского музея культурно-исторического наследия состоялось спецгашение памятного маркированного художественного конверта, посвященного Амет-Хану Султану, специальным почтовым штемпелем.

Справка "РГ"

Амет-Хан Султан родился 25 октября 1920 года в Алупке в крымскотатарской семье. В годы Великой Отечественной Амет-Хан Султан прошел путь от рядового летчика до командира эскадрильи, сражался в небе Сталинграда, освобождал Крым, всего провел в небе 4237 часов, за которые совершил 603 боевых вылета, из них 70 - на штурм живой силы и техники противника. В 130 воздушных боях лично сбил 30 самолетов противника. Султан входил в десятку лучших советских летчиков-истребителей. В послевоенные годы - заслуженный летчик-испытатель СССР, лауреат Государственной премии СССР. Погиб при испытании самолета 1 февраля 1971 года.

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