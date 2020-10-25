Режим прекращения огня между Баку и Ереваном вступит в силу 26 октября

Главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов договорились о гуманитарном прекращении огня. Оно вступит в силу в 7 утра по московскому времени 26 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление Вашингтона, Еревана и Баку.

24 октября прошла встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном. В ходе встречи главами МИД стран была подтверждена приверженность Баку и Еревнана выполнению и соблюдению гуманитарного прекращения огня, согласованного в Москве 10 октября.

"Гуманитарное прекращение огня вступает в силу в 08:00 по местному времени (07:00 мск - прим. "РГ") 26 октября 2020 года", - говорится в заявлении, распространенном Госдепартаментом США.

Напомним, ранее 10 октября в Москве в закрытом формате прошли многочасовые переговоры, в ходе которых Азербайджан и Армения приняли совместный документ по Нагорному Карабаху. Стороны объявили о прекращении огня, чтобы начать обмен пленными.