Роналду снова сдал положительный тест на COVID-19

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прошел сегодня тестирование на коронавирус. Результат теста вновь оказался положительным, информирует портал Tuttosport.

При этом Роналду чувствует себя хорошо и не испытывает никаких симптомов. Португалец тренируется самостоятельно и готовится в ближайшее время вернуться в строй.

О заражении Роналду инфекцией стало известно 13 октября, когда он находился в стане национальной команды и готовился к матчам Лиги наций. На следующий день футболист вернулся в Турин и начал отбывать карантин. Это было связано с тем, что в Италии правила отличаются от португальских и Криштиану пришлось бы находиться в изоляции десять дней вместо 14.

Выйдет ли Роналду на матч Лиги чемпионов против "Барселоны" в следующую среду - пока неизвестно.