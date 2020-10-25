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25.10.2020 15:24
Рубрика: Спорт

Роналду снова сдал положительный тест на COVID-19

Текст: Артур Нанян

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прошел сегодня тестирование на коронавирус. Результат теста вновь оказался положительным, информирует портал Tuttosport.

Фото: GettyImages
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При этом Роналду чувствует себя хорошо и не испытывает никаких симптомов. Португалец тренируется самостоятельно и готовится в ближайшее время вернуться в строй.

О заражении Роналду инфекцией стало известно 13 октября, когда он находился в стане национальной команды и готовился к матчам Лиги наций. На следующий день футболист вернулся в Турин и начал отбывать карантин. Это было связано с тем, что в Италии правила отличаются от португальских и Криштиану пришлось бы находиться в изоляции десять дней вместо 14.

Выйдет ли Роналду на матч Лиги чемпионов против "Барселоны" в следующую среду - пока неизвестно.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Криштиану Роналду Пандемия коронавируса COVID-19

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