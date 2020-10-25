С какими неисправностями невозможно пройти техосмотр

Для оформления полиса ОСАГО автомобилист должен предъявить диагностическую карту. Это специальный документ, который подтверждает факт проверки технического состояния автомобиля. Такая проверка состоит из 68 пунктов и называется она - государственный технический осмотр транспортных средств. Рассмотрим несколько основных причин, которые дают основание отказать автомобилисту в выдаче этого документа.

Отметим для начала, что вопрос определения технического "здоровья" автомобиля очень важен для дорожной безопасности. Очевидно, что у автомобиля могут быть опасные поломки и не опасные. При этом некоторые поломки и дефекты можно увидеть и рассмотреть, а другие можно выявить только, используя сложное диагностическое оборудование.

Нюансов много, а потому техосмотр сосредотачивается в основном на двух аспектах эксплуатации - безопасность дорожного движения и защита экологии. То есть если у машины есть поломки и дефекты, которые могут стать причиной ДТП или чрезмерного вреда окружающей природе, то для того, чтобы пройти техосмотр, автовладелец должен их устранить.

Все эти неисправности собраны в "Перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств". В этом документе семь глав: "Тормозные системы", "Рулевое управление", "Внешние световые приборы", "Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла", "Колеса и шины", "Двигатель", "Прочие элементы конструкции".

Если у автомобиля неисправная тормозная система, то он не сможет вовремя остановиться в опасной ситуации на дороге. Поэтому проверка тормозов - важнейший этап техосмотра. Такую проверку проводят на специальном диагностическом стенде. Кроме того, об эффективности работы тормозной системы можно отчасти судить и по тормозному пути автомобиля. Для этого необходимо имитировать экстренное торможение и изменить тормозной путь. По стандартам тормозной путь не должен быть больше 15,8 м для автомобиля, скорость начала торможения у которого составляет 40 км/ч.

Неисправности в работе системы рулевого управления - это еще один серьезный повод отказать автовладельцу в выдаче диагностической карты. К таким дефектам относятся: "не предусмотренные конструкцией перемещения деталей и узлов, незатянутые или незафиксированные установленным способом резьбовые соединения, а также неработоспособно устройство фиксации положения рулевой колонки". Кстати, такие признаки неисправностей в работе рулевой системы, как люфт, стуки или поскрипывания могут стать причиной отказа в прохождении техосмотра.

Есть требования и в отношении работы и состояния внешних световых приборов. Изначально они должны соответствовать требованиям конструкции автомобиля и иметь рассеивали и лампы, которые также соответствуют типу и типу самого светового прибора. Кроме того, требуется, чтобы фары были отрегулированы по ГОСТу. Также автомобиль не пройдет техосмотр, если на нем спереди установлены световые приборы с красными огнями, а сзади - светоприборы белого цвета. Это требование, кстати, не касается фонарей заднего хода или освещения регистрационного знака.

Еще одна причина получить отказ на техосмотре - неработающие стеклоочистители. Также не получиться пройти проверку на автомобиле, у которого не функционирует стеклоомыватели (если они, конечное же, предусмотрены конструкцией).

В регламенте осмотра есть проверка и для двигателя. Если специальный прибор покажет, что в отработанных газах мотора содержатся много вредных веществ или их дымность превышает установленные стандарты, автомобилист не сможет получить диагностическую карту.

Поводом для отказа могут стать и такие неисправности, как нарушение герметичности системы питания, неисправности в работе системы выпуска отработанных газов и в системе вентиляции картера.

В процессе техосмотра у автомобиля проверяют также и состояние шин. Важными параметрами оценки являются допустимая остаточная высота протектора (менее 1,6 мм для легковушек), а также отсутствие внешних повреждений самой шины и ее каркаса и соответствие типа шины транспортному средству.

Существует еще много пунктов, по которым автомобиль должен пройти обязательную проверку. Например, наличие аптечки и огнетушителя, а также работающий звуковой сигнал, правильное расположение зеркал заднего вида, работающие замки дверей, исправное тягово-сцепное устройство и многое другое, вплоть до отсутствия глубоких царапин и трещин на лобовом стекле.