СМИ: Нурмагомедов заработал более трех млн долларов за бой с Гэтжи

Стали известны гонорары участников главного боя турнира UFC 254 в Абу-Даби - россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи.

По информации портала Sportekz, Нурмагомедов, победивший в этом поединке и защитивший титул чемпиона UFC в легком весе, заработал 3 миллиона и 90 тысяч долларов. Гарантированный гонорар россиянина составил три миллиона. Также он получил призовые за лучшее выступление вечера и рекламный бонус (50 + 40 тысяч долларов). Гэтжи пополнил свой счет на 630 тысяч долларов (600 + 30 тысяч).

При этом в данные суммы не вошел процент с продаж платных трансляций (PPV), составляющий весомую часть заработка бойцов.