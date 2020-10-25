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25.10.2020 16:35
Рубрика: Спорт

СМИ: Нурмагомедов заработал более трех млн долларов за бой с Гэтжи

Текст: Артур Нанян

Стали известны гонорары участников главного боя турнира UFC 254 в Абу-Даби - россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Появилось видео удушающего приема Нурмагомедова в поединке против Гэтжи

По информации портала Sportekz, Нурмагомедов, победивший в этом поединке и защитивший титул чемпиона UFC в легком весе, заработал 3 миллиона и 90 тысяч долларов. Гарантированный гонорар россиянина составил три миллиона. Также он получил призовые за лучшее выступление вечера и рекламный бонус (50 + 40 тысяч долларов). Гэтжи пополнил свой счет на 630 тысяч долларов (600 + 30 тысяч).

При этом в данные суммы не вошел процент с продаж платных трансляций (PPV), составляющий весомую часть заработка бойцов.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов

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