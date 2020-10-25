Тест-драйв Jeep Cherokee. Заядлый путешественник и примерный семьянин

В следующем году марка Jeep отметит 80-летний юбилей. К дню рождения компания готовит много нового и интересного. Например, лимитированную серию 80th Anniversary Edition, которая затронет практически все модели бренда - Grand Cherokee, Wrangler, Renegade, Compass, Cherokee. На подходе и абсолютно новое поколение внедорожника Grand Cherokee. А самым интригующим видится возвращение семейства Wagoneer после 30-летнего отсутствия. Но пока поговорим о дне сегодняшнем, точнее - о "чероки" без приставки "гранд", который в России остается в тени европейских и азиатских среднеразмерных кроссоверов. Не совсем справедливо, как нам кажется.

Дороги во Владимирской области местами все еще оставляют желать лучшего. Однополосная трасса за городом встречает всеми типами препятствий: крупными выбоинами, от которых, следуя за фурами, не всегда удается увернуться, глубокими колеями, высокими горбами. Полотно регулярно ремонтируют, но через год-другой все возвращается на круги своя. А адские пробки, сопровождающие ремонтные работы, заставляют с содроганием ожидать новых перекрытий.

Для Jeep разные типы дорог и высокие нагрузки должны стать не столько проблемой, сколько возможностью показать свой потенциал, подумали мы, и отправились в длинный по километражу и короткий по времени тест-драйв маршрутом Москва - Нижний Новгород - Москва - сегодня туда, завтра обратно.

3,2-литровый мотор на трассе показал себя если не образцово-показательно, то по крайней мере без вопросов справился со своими задачами. Бензиновый V6 выдает 272 л.с. и 315 Н/м момента, а до 100 км/ч разгоняет автомобиль за 8,1 секунды. На обгонах Cherokee чувствует себя в целом уверенно - еще бы, с такой-то мощностью, но девятиступенчатый автомат временами заставляет поволноваться - сверхбыстрым его не назовешь. Частично проблему решает перевод коробки в спортивный режим.

При этом Cherokee в своем современном поколении переключает передачи куда более плавно, чем делал это раньше - перенастройка системы не прошла даром. И в условиях забитой фурами трассы с обгонами по встречке Cherokee тратит в среднем 10,4 л на 100 км - неплохой показатель, принимая в расчет флагманский атмосферный движок и загрузку салона четырьмя взрослыми пассажирами с поклажей.

Чем выше скорость, тем более чутко откликается руль, а реакция тормозов предсказуемая и плавная одновременно. Тем не менее максимально комфортно ощущаешь себя в тот момент, когда Jeep набирает скорость выше 100 км/ч и ты просто поддерживаешь ее на уровне, достаточном для того, чтобы не получить штраф.

Очевидно, что машина создавалась для спокойной и размеренной езды по хайвеям. На трассе автомобиль ведет себя типично по-американски, то есть вальяжно и мягко. Подвеска успешно нивелирует изъяны дорожного покрытия. И даже в тех местах, где поток притормаживает и уворачивается от колдобин, "чероки" держит удар, по-минимуму передавая нагрузку в салон. Шумоизоляция тоже на уровне.

О том, что Jeep Cherokee располагает к дальним поездкам, говорят и кресла. Обтянутые кожей, с ярко выраженной боковой поддержкой и массой регулировок, они наравне с удачно спроектированными подлокотниками позволяют безболезненно провести за рулем несколько часов кряду. Не менее комфортно на втором ряду. Задний диван с выдвигающимся посередине столиком и подлокотниками позволяет принимать различные положения, не чувствую себя стесненным в пространстве ни в ногах, ни над головой. Здесь свой блок управления климатом, USB-порты и механизм продольной регулировки сидений. А багажник с запасом в 570 литров полезного объема, который при складывании дивана можно нарастить почти до 1200 литров, позволяют американцу претендовать на звание истинно семейного автомобиля.

Кстати, кнопка закрывания двери багажника, размещенная на левой стойке, - дань американской традиции, которая потребует привыкания. Поначалу сложно разобраться и в премудростях управления стеклоочистителями.

А вот интерьер Cherokee загадок не загадывает. Качественные мягкие материалы на уровне автомобиля премиум-класса сочетаются с продуманной эргономикой и удобством использования медиасистем. Экран мультимедийки с большой диагональю 8,4 дюйма дает водителю и пассажирам возможность пользоваться навигацией, Apple CarPlay и Android Auto, а также управлять различными настройками автомобиля. Даже подогрев сидений включается именно здесь. Но главное ее достоинство - отзывчивый сенсорный экран с хорошим разрешением.

Cherokee хоть и похож на рядовой кроссовер, на деле является чем-то большим. В модификации Trailhawk это и вовсе настоящий внедорожник с понижающей передачей и блокировками двух дифференциалов. Версия Overland, которая оказалась у нас в распоряжении, снабжается системой полного привода Active Drive I. Задняя ось здесь подключается автоматически, например, в случае пробуксовки или риска заносов на скользкой дороге.

Система Jeep Selec-Terrain предлагает также вариации "Снег", "Песок/грязь", "Камни". В зависимости от дорожных условий водитель самостоятельно может установить шайбу на переднем тоннеле в нужное положение, предоставив электронике решать, когда и какой крутящий момент передавать на ось. Тем не менее на суровое бездорожье версия Overland не рассчитана, оставляя такие приключения для Trailhawk.

Jeep Cherokee после рестайлинга двухгодичной давности заметно преобразился внешне. Сейчас он имеет более классический и спокойный дизайн, чем этот же автомобиль в предыдущем поколении. В первую очередь благодаря возвращению к обычным фарам взамен двухуровневой оптики. Впрочем, слово "обычной" тут не совсем подходит - фонари-то утонченные и полностью светодиодные. Ну а еще Cherokee теперь обнаруживает больше сходства со своим мускулистым и харизматичным старшим братом с приставкой Grand, и это скорее радует, чем огорчает.