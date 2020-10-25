Топ-5 несостоявшихся убийц Camry и Passat: бизнес-класс по 500 000 рублей

Так уж исторически сложилось, что основу сегмента D или народного бизнес-класса, как его часто называли владельцы, не имевшие возможность купить премиум, в нашей стране составляли две машины - Toyota Camry и Volkswagen Passat. В разное время к ним подступались и Ford Mondeo, и Mazda 6, и Skoda Superb, но никто в итоге скинуть с пьедестала лидеров не смог. Passat, кстати, давно утратил свои позиции, а вершину с напором штурмуют корейцы. Так или иначе, а на вторичном авторынке осталось огромное количество машин D-сегмента, которые с разной степенью успешности продавались в России и сегодня выставлены на продажу по сходным ценам.

Toyota Avensis III

Годы выпуска: 2008-2018

Двигатели: бензиновый 1.8 и 2.0, дизельный 2.0

Цены: от 560 000 рублей

Хотя среди любителей японской марки модель пользуется уважением, в целом про Avensis в России забыли: предложение на вторичном рынке в 4-5 раз уступает Camry.

Если последняя относится скорее к сегменту D+ с маркетинговой заявкой на "Е", то "Авенсис" это, так сказать, канонический D-класс. По факту обе модели делали просто под разные рынки. Если здоровенная "Камри" с объемными моторами затачивалась под вкусы США, то утонченный "Авенсис" с линейкой небольших бензиновых и дизельных двигателей предполагался для Европы.

В России же в какой-то момент продавались оба седана, однако небольшая разница в цене и желание получить максимум автомобиля за потраченные деньги вывели в лидеры Camry.

Самое популярное в России второе поколение, выпускавшееся с 2003 года. Предложение Avensis III втрое же меньше, однако и пробеги, само собой, не такие большие, и состояния заметно лучше. Правда из-за силы японского бренда, цены на машину продолжают держаться. Средняя стоимость - около 750 000 рублей. А европейские дизельные универсалы доходят и до миллиона.

Suzuki Kizashi

Фото: Пресс-служба Suzuki.

Годы выпуска: 2009-2014

Двигатели: бензиновый 2.4

Цены: от 520 000 рублей

Кажется, не все даже знают, что известный в России японский автопроизводитель, получивший популярность благодаря своим простым и неприхотливым кроссоверам, а также фан-внедорожнику Jimny, выпускал седан D-класса.

Причем в Suzuki, видимо, так возгордились своим творением, что выпустили рекламный ролик, где Kizashi с легкостью обошел даже Audi A4 и Mercedes C-class. После чего на машину сразу назначили такую цену, что, кажется, удивились даже в премиум-сегменте. В реальности единственным выдающимся элементом Suzuki Kizashi была опциональная полноприводная система. В остальном это был ладно скроенный и неплохо управляющийся автомобиль, но не более того.

Сегодня редкие любители этой машины продают седаны 2010-2011 годов с пробегом около 200 тысяч км по цене около 600 тысяч рублей.

Opel Insignia

Фото: Пресс-служба Opel.

Годы выпуска: 2008-2017

Двигатели: бензиновые и дизельные от 115 до 260 л.с.

Цены: от 400 000 рублей

Модель на момент выхода совершенно нового для марки уровня и технологического воплощения. Вопреки традиционной немецкой практичности Opel решил сделать эдакого антипода Passat и придать Insignia спортивности порой даже в ущерб удобству.

Еще одна интересная особенность: Insignia была доступна сразу в трех кузовах, а также с целой россыпью бензиновых и дизельных моторов и комплектаций. Это дало возможность установить на модель широчайший диапазон цен - от базовых бюджетных исполнений с еле двигающимся с места мотором 1.6 на 115 лошадок до "заряженных" версий OPC с полным приводом и агрегатом V6.

На вторичном рынке Insignia сегодня доступна в широчайшем ассортименте по цене от 400 тысяч рублей. Подходить к покупке модели стоит внимательно, поскольку для своего времени Opel внедрил массу передовых систем из премиум-сегмента вроде шасси FlexRide, адаптивной оптики AFL, а также полноприводной трансмиссии и линейки турбомоторов. На немолодых экземплярах все это может потребовать дорогостоящего ремонта.

Peugeot 508

Фото: Пресс-служба Peugeot.

Годы выпуска: 2011-2018

Двигатели: бензиновые и дизельные от 120 до 204 л.с.

Цены: от 450 000 рублей

Когда французы из Peugeot, вечно соперничавшие в Европе с Volkswagen, поняли, что догнать немцев со своими очень интересными и порой экстравагантными автомобилями не удается, они плюнули и построили две французских копии немецких бестселлеров.

Аналогом "Гольфа" стала Peugeot 308 второго поколения, а ответом на Passat - Peugeot 508. Французские автомобили с расстояния и определенных ракурсов можно было даже спутать с "немцами", а внутри Peugeot лишились многих традиционных "фишек" в угоду немецкой эргономической школе.

Увы, немалые цены и маркетинговая "заряженность" на премиум сгубили обе модели, однако к сегодняшнему дню очень добротный и солидный седан 508 подешевел до крайне привлекательных значений. Машина не особо дорога в обслуживании, а также полностью игнорируется угонщиками.

Базовую версию с мотором на 120 л.с. и бестолковым роботом брать нельзя - это будет издевательство над нервами водителя. А вот 1.6-литровый турбомотор в паре с автоматом Aisin бегает очень неплохо. Однако лучшим выбором будет 2.0-литровый дизель, особенно если за ним ухаживали. На вершине гаммы стояло исполнение GT с 204-сильным турбодизелем - для истинных ценителей.

Chevrolet Epica

Фото: Пресс-служба Chevrolet.

Годы выпуска: 2006-2012

Двигатели: бензиновый 2.0

Цены: от 250 000 рублей

Конечно, Chevrolet Epica чисто технологически ни "Пассату", ни "Камри" не ровня, однако по формату и позиционированию при крайне доступной цене седан вполне мог посоперничать в плане объемов продаж.

Здоровенный седан оснащался интересными 6-цилиндровыми 2.0 и 2.5-литровыми двигателями. К сожалению, невнятная рекламная и имиджевая политика Chevrolet, а также упор на корпоративные парки сделали из "Эпики" одну из самых недооцененных моделей своего времени.

Сегодня Epica представлена в достойном ассортименте по крайне привлекательным ценам - средняя ставка около 350 000 рублей. А за пятьсот можно найти экземпляры даже с реальным пробегом до 100 тысяч км. Стоит помнить, что Chevrolet выдающейся надежностью не обладал, но и по крупному никогда не подводил, благо стоимость обслуживания невысокая. Epica - главный претендент на звание самого доступного народного бизнес-седана.