Топ-5 несостоявшихся убийц Camry и Passat: бизнес-класс по 500 000 рублей

Годы выпуска: 2008-2018
Двигатели: бензиновый 1.8 и 2.0, дизельный 2.0
Цены: от 560 000 рублей
Хотя среди любителей японской марки модель пользуется уважением, в целом про Avensis в России забыли: предложение на вторичном рынке в 4-5 раз уступает Camry.
Если последняя относится скорее к сегменту D+ с маркетинговой заявкой на "Е", то "Авенсис" это, так сказать, канонический D-класс. По факту обе модели делали просто под разные рынки. Если здоровенная "Камри" с объемными моторами затачивалась под вкусы США, то утонченный "Авенсис" с линейкой небольших бензиновых и дизельных двигателей предполагался для Европы.
В России же в какой-то момент продавались оба седана, однако небольшая разница в цене и желание получить максимум автомобиля за потраченные деньги вывели в лидеры Camry.
Самое популярное в России второе поколение, выпускавшееся с 2003 года. Предложение Avensis III втрое же меньше, однако и пробеги, само собой, не такие большие, и состояния заметно лучше. Правда из-за силы японского бренда, цены на машину продолжают держаться. Средняя стоимость - около 750 000 рублей. А европейские дизельные универсалы доходят и до миллиона.
Годы выпуска: 2009-2014
Двигатели: бензиновый 2.4
Цены: от 520 000 рублей
Кажется, не все даже знают, что известный в России японский автопроизводитель, получивший популярность благодаря своим простым и неприхотливым кроссоверам, а также фан-внедорожнику Jimny, выпускал седан D-класса.
Причем в Suzuki, видимо, так возгордились своим творением, что выпустили рекламный ролик, где Kizashi с легкостью обошел даже Audi A4 и Mercedes C-class. После чего на машину сразу назначили такую цену, что, кажется, удивились даже в премиум-сегменте. В реальности единственным выдающимся элементом Suzuki Kizashi была опциональная полноприводная система. В остальном это был ладно скроенный и неплохо управляющийся автомобиль, но не более того.
Сегодня редкие любители этой машины продают седаны 2010-2011 годов с пробегом около 200 тысяч км по цене около 600 тысяч рублей.
Годы выпуска: 2008-2017
Двигатели: бензиновые и дизельные от 115 до 260 л.с.
Цены: от 400 000 рублей
Модель на момент выхода совершенно нового для марки уровня и технологического воплощения. Вопреки традиционной немецкой практичности Opel решил сделать эдакого антипода Passat и придать Insignia спортивности порой даже в ущерб удобству.
Еще одна интересная особенность: Insignia была доступна сразу в трех кузовах, а также с целой россыпью бензиновых и дизельных моторов и комплектаций. Это дало возможность установить на модель широчайший диапазон цен - от базовых бюджетных исполнений с еле двигающимся с места мотором 1.6 на 115 лошадок до "заряженных" версий OPC с полным приводом и агрегатом V6.
На вторичном рынке Insignia сегодня доступна в широчайшем ассортименте по цене от 400 тысяч рублей. Подходить к покупке модели стоит внимательно, поскольку для своего времени Opel внедрил массу передовых систем из премиум-сегмента вроде шасси FlexRide, адаптивной оптики AFL, а также полноприводной трансмиссии и линейки турбомоторов. На немолодых экземплярах все это может потребовать дорогостоящего ремонта.
Годы выпуска: 2011-2018
Двигатели: бензиновые и дизельные от 120 до 204 л.с.
Цены: от 450 000 рублей
Когда французы из Peugeot, вечно соперничавшие в Европе с Volkswagen, поняли, что догнать немцев со своими очень интересными и порой экстравагантными автомобилями не удается, они плюнули и построили две французских копии немецких бестселлеров.
Аналогом "Гольфа" стала Peugeot 308 второго поколения, а ответом на Passat - Peugeot 508. Французские автомобили с расстояния и определенных ракурсов можно было даже спутать с "немцами", а внутри Peugeot лишились многих традиционных "фишек" в угоду немецкой эргономической школе.
Увы, немалые цены и маркетинговая "заряженность" на премиум сгубили обе модели, однако к сегодняшнему дню очень добротный и солидный седан 508 подешевел до крайне привлекательных значений. Машина не особо дорога в обслуживании, а также полностью игнорируется угонщиками.
Базовую версию с мотором на 120 л.с. и бестолковым роботом брать нельзя - это будет издевательство над нервами водителя. А вот 1.6-литровый турбомотор в паре с автоматом Aisin бегает очень неплохо. Однако лучшим выбором будет 2.0-литровый дизель, особенно если за ним ухаживали. На вершине гаммы стояло исполнение GT с 204-сильным турбодизелем - для истинных ценителей.
Годы выпуска: 2006-2012
Двигатели: бензиновый 2.0
Цены: от 250 000 рублей
Конечно, Chevrolet Epica чисто технологически ни "Пассату", ни "Камри" не ровня, однако по формату и позиционированию при крайне доступной цене седан вполне мог посоперничать в плане объемов продаж.
Здоровенный седан оснащался интересными 6-цилиндровыми 2.0 и 2.5-литровыми двигателями. К сожалению, невнятная рекламная и имиджевая политика Chevrolet, а также упор на корпоративные парки сделали из "Эпики" одну из самых недооцененных моделей своего времени.
Сегодня Epica представлена в достойном ассортименте по крайне привлекательным ценам - средняя ставка около 350 000 рублей. А за пятьсот можно найти экземпляры даже с реальным пробегом до 100 тысяч км. Стоит помнить, что Chevrolet выдающейся надежностью не обладал, но и по крупному никогда не подводил, благо стоимость обслуживания невысокая. Epica - главный претендент на звание самого доступного народного бизнес-седана.