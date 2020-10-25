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25.10.2020 04:20
Рубрика: Общество

Врач-диетолог объяснил разницу между яйцами с белой и темной скорлупой

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Диетолог Айтор Санчес заявил, что цвет яйца не имеет значения, когда речь идет о его питательных свойствах. "Цвет зависит от тех пигментов, которые яйцу передаст курица, а они в свою очередь во многом зависят от породы", - пояснил специалист в интервью испанскому изданию La Vanguardia.

Фото: iStock
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Ранее Санчес рассказал, что по внешнему виду яйца нельзя определить, есть ли сальмонелла или нет. "Зараженное" яйцо может выглядеть абсолютно нормально. При этом не следует помещать яйцо в дезинфицирующее средство, так как скорлупа пористая и может легко пропустить внутрь токсичное вещество.

"Мыть яйца можно только в том случае, если вы собираетесь их тут же приготовить. Заранее этого делать не нужно", - поделился своим мнением врач-диетолог. Он посоветовал хранить яйца в холодильнике по возможности вдали от других продуктов. Употреблять яйца в сыром виде - большой риск для здоровья.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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