Врач-диетолог объяснил разницу между яйцами с белой и темной скорлупой

Диетолог Айтор Санчес заявил, что цвет яйца не имеет значения, когда речь идет о его питательных свойствах. "Цвет зависит от тех пигментов, которые яйцу передаст курица, а они в свою очередь во многом зависят от породы", - пояснил специалист в интервью испанскому изданию La Vanguardia.

Ранее Санчес рассказал, что по внешнему виду яйца нельзя определить, есть ли сальмонелла или нет. "Зараженное" яйцо может выглядеть абсолютно нормально. При этом не следует помещать яйцо в дезинфицирующее средство, так как скорлупа пористая и может легко пропустить внутрь токсичное вещество.

"Мыть яйца можно только в том случае, если вы собираетесь их тут же приготовить. Заранее этого делать не нужно", - поделился своим мнением врач-диетолог. Он посоветовал хранить яйца в холодильнике по возможности вдали от других продуктов. Употреблять яйца в сыром виде - большой риск для здоровья.