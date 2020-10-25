Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков

Электронное извещение о ДТП можно оформить в любом регионе

С 1 ноября электронное извещение о ДТП можно оформить в любом регионе, где бы ни произошла авария. Для этого необходимо, чтобы оба участника были зарегистрированы на портале госуслуг, и хотя бы у одного из них было установлено приложение "Помощник ОСАГО". До сих пор оформлять так мелкие ДТП можно было только в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в Татарстане. Кроме того, оформить ДТП онлайн можно будет, если машина зарегистрирована на юрлицо (ранее сервис действовал только для физлиц). Извещение можно будет оформить и если между участниками ДТП есть разногласия.

Бумажный ПТС на новые машины выдавать перестанут

С 1 ноября бумажные паспорта транспортных средств (ПТС) будут выдавать только взамен утраченных, пришедших в негодность, а также при невозможности их дальнейшего использования из-за заполнения всех граф. Все остальные автовладельцы, купившие произведенные у нас, или ввезенные к нам автомобили, на руки получать ПТС не будут. Он станет электронным и будет существовать только онлайн. Единственное, что выдадут при покупке такого автомобиля - это выписку из электронного ПТС. Бумажные паспорта выпущенных ранее машин продолжат действовать наравне с электронными. И в ГИБДД можно будет их получить в случае утраты такого бумажного паспорта.

Агрегаторы товаров и услуг обязали принимать карты

С 1 ноября агрегаторы обязаны принимать от покупателей платежи по карте "Мир", если они принимают наличные от клиентов, то есть, если на сайте агрегатора можно совершить покупку. Эта коснется только агрегаторов с оборотом 40 млн рублей за предшествовавший год, но порог выручки, после которого любой продавец обязан дать покупателю возможность платить картой, вскоре будет снижен в два раза. С 1 марта 2021 года порог опустят до 30 млн руб., с 1 июля - до 20 млн руб.

Маркировка шин становится обязательной

С 1 ноября маркировка шин становится обязательной для производителей и импортеров. Поэтапное подключение всех участников оборота шин к системе "Честный Знак" будет завершено к 1 марта 2021 года. По данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) на 23 октября, промаркировано более 13,5 млн шин, из них в обороте находится уже более 4 млн. Регистрацию в системе, по данным ЦТРП, прошли все производители и около половины импортеров - почти семь тысяч участников.

Кроме того, с 30 ноября истекает срок, в течение которого участники оборота фотокамер (кроме кинокамер и цифровой техники), фотовспышек и ламп-вспышек обязаны домаркировать и внести в систему "Честный знак", продукцию, произведенную или ввезенную в РФ до 1 октября 2020 года. По данным ЦРПТ, в "Честном знаке" уже зарегистрировано около 850 участников оборота фототоваров.

Тахографы появятся на частных грузовиках

Физические лица, использующие грузовики массой от 3,5 до 12 тонн (категория N2), экологический класс которых не определен, должны до 30 ноября оснастить свой транспорт тахографами. Они позволяют регистрировать скорость, режим труда и отдыха водителей, тем самым обеспечивая безопасность движения. Транспортные средства оснащают тахографами поэтапно в соответствии с приказом Минтранса. До 1 марта 2020 года физлица должны были установить тахографы на грузовики массой более 12 тонн, экологический класс которых не определен.

Заканчивается прием заявлений об участии в электронном документообороте

30 ноября заканчивается прием заявлений компаний об участии в эксперименте по ведению электронного кадрового документооборота. По данным Минтруда, перевести всю работу с документами в онлайн решились 155 организаций с 0,5 млн сотрудников. Участие в эксперименте как для работодателей, так и для работников не предусматривает никаких рисков, вести электронный кадровый документооборот можно как в собственных информационных системах, так и на портале "Работа в России" (такая возможность появилась 1 октября).

Пробирная палата будет собирать пошлины за оборот драгоценностей

Федеральная пробирная палата будет собирать госпошлины за производство и оборот драгоценных металлов и камней официально. Де-факто она занималась этим и раньше, но в прошлом году получила статус федеральной службы, из-за нового статуса потребовалось внести поправки в Налоговый кодекс. Все ювелирные изделия, произведенные в России, проходят пробирный контроль. Если на изделии стоит 585 проба, это означает, что содержание золота составляет 58,5%, это и подтверждает проба. Пошлины платят за процедуры опробования и клеймения.

Нефтегазовые компании смогли избежать штрафов за снижение добычи

В ноябре истекает срок подачи уведомлений об уменьшении уровня годовой добычи нефти или природного газа, которые компании должны предоставить в Роснедра, чтобы избежать штрафов за отклонение от проектных показателей производства. До 1 декабря этого года компании, добывающие углеводороды, обязаны отправить в Роснедра письменные уведомления. Решение предоставить в этом году возможность нефтегазовым компаниям избежать штрафов за невыполнение нормативов добычи связано с падением спроса на энергоресурсы в мире из-за карантинных ограничений в период пандемии.

Завершается срок подачи заявлений об отсрочке по уплате налогов

30 ноября завершится срок подачи заявлений об отсрочке или рассрочке по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов для малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Послабления предоставлялись в рамках поддержки наиболее пострадавшего из-за пандемии бизнеса. Правительство упрощало порядок предоставления организациям отсрочек и рассрочек по уплате налогов и страховых взносов на срок до года в зависимости от объема снижения доходов налогоплательщика и без начисления процентов на сумму задолженности. Для налогоплательщиков, включенных в единый реестр субъектов МСП, дополнительно предусматривалось продление сроков уплаты налогов, сборов и страховых взносов на срок от трех до шести месяцев. Сбор сведений о поддержке субъектов МСП за 2019 год и с января по 1 октября 2020 года завершится 4 ноября 2020 года.

Правила установления обязательных требований заработают с 1 ноября

Обязательные требования к бизнесу будут пересмотрены - с 1 ноября 2020 года вступает в силу новый закон, определяющий правовые и организационные основы применений и оценки таких требований. Документ принят в "регуляторной гильотины". Срок действия нормативного акта, содержащего обязательные требования, не должен превышать 6 лет со дня его вступления в силу. По результатам оценки указанный срок может быть продлен, но не более чем на шесть лет.