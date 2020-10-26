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Актер Сергей Жигунов опять развелся с актрисой Верой Новиковой

Новости
    26.10.2020, 17:25
Текст:   Олег Усков
Фото: instagram.com/zhigunov_sergey Фото: instagram.com/zhigunov_sergey
Фото: instagram.com/zhigunov_sergey

57-летний "гардемарин" Сергей Жигунов, российский актер, продюсер и режиссер, во второй раз официально развелся с актрисой Верой Новиковой.

О чем сообщил через Instagram, где вывесил соответствующий документ - свидетельство о расторжении брака. Подписав: "Пусть полежит здесь".

И без дальнейших уточнений деталей ситуации.

Жигунов и Новикова (принцесса Тереза из "Ослиной шкуры"), состоявшие в отношениях с 1985 года, первый раз развелись в 2007-м - на фоне слухов о романе Сергея с Анастасией Заворотнюк, партнершей актера по ситкому "Моя прекрасная няня". После прекращения отношений "гардемарина" с Заворотнюк Жигунов и Новикова вновь поженились - в 2009-м.

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