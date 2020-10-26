Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
26.10.2020 10:01
Рубрика: Легковые авто

АвтоВАЗ отзывает Lada Vesta и Xray на ремонт. Машины могут загореться

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Российский мультибрендовый автопроизводитель начал отзывную кампанию, затрагивающую модели Lada Vesta и Xray. Об этом со ссылкой на предписания, полученные дилерами, сообщает группа CareParts, также опубликовавшая методику устранения проблемы самостоятельно.

Фото: www.instagram.com/forward_cars/
Необычную Lada 4x4 заметили в Китае

Выявленная проблема на Lada Vesta и Xray (модификации не указываются) - перетирание топливного шланга в моторном отсеке. Для устранения потенциальной протечки необходимо перемонтировать топливоподводящий шланг, в случае, если есть риск протечки в силу критической степени истирания, заменить на новый.

На момент написания публикации на сайте Росстандарта информации об отзывной кампании не было. АвтоВАЗ тоже не уведомлял путём рассылки информационных писем о проведении сервисной акции для дефектных машин указанных моделей.

Ранее сообщалось о сгоревшем автомобиле Lada Vesta c мотором 1.8 литра. Владелец предполагает, что причина возгорания заключается как раз в перетирании топливного шланга в моторном отсеке.

#Lada