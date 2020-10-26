АвтоВАЗ отзывает Lada Vesta и Xray на ремонт. Машины могут загореться

Российский мультибрендовый автопроизводитель начал отзывную кампанию, затрагивающую модели Lada Vesta и Xray. Об этом со ссылкой на предписания, полученные дилерами, сообщает группа CareParts, также опубликовавшая методику устранения проблемы самостоятельно.

Выявленная проблема на Lada Vesta и Xray (модификации не указываются) - перетирание топливного шланга в моторном отсеке. Для устранения потенциальной протечки необходимо перемонтировать топливоподводящий шланг, в случае, если есть риск протечки в силу критической степени истирания, заменить на новый.

На момент написания публикации на сайте Росстандарта информации об отзывной кампании не было. АвтоВАЗ тоже не уведомлял путём рассылки информационных писем о проведении сервисной акции для дефектных машин указанных моделей.

Ранее сообщалось о сгоревшем автомобиле Lada Vesta c мотором 1.8 литра. Владелец предполагает, что причина возгорания заключается как раз в перетирании топливного шланга в моторном отсеке.