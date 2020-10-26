Бабушкина и Прокофьева сыграли в новом комедийном сериале о волонтерах

Но в сериале есть и звезды: Кристина Бабушкина ("Кровавая барыня", "Беспринципные"), Ольга Прокофьева ("Моя прекрасная няня"), Сергей Погосян ("Шифр"), Михаил Башкатов ("Даёшь молодежь", "Кухня"), Елена Валюшкина ("Горько", "Я худею"), Светлана Пермякова ("Интерны") и другие.

"Сериал выходит как раз вовремя - это очень позитивная, добрая история про молодежь и ее взгляд на жизнь. Тут нет ничего поучительного или занудного, но есть искренность, юмор и надежда на лучшее - как раз то, что нам всем сейчас нужно", - отметила актриса Кристина Бабушкина.

Над проектом работала компания-продакшн "ТЕМПО-РИТМ". Продюсер - Виктор Адонин ("#Dетки", "Спящие", "4:59"), сценаристы - Анна Крейчман и Максим Романцов, Артем Пивоваров, оператор-постановщик - Михаил Кузьмин.

Премьера нового сериала о волонтерах "Need Хелп" состоится 26 октября в онлайн-кинотеатре МТС ТВ. А в официальной группе сериала в социальной сети "Вконтакте" можно узнать больше о проекте и посмотреть первые серии также уже с сегодняшнего дня. Для тех, кто заинтересовался, смотреть можно по ссылке. Каждую неделю в течение месяца будут появляться по две новых серии проекта.