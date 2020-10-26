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26.10.2020 11:21
Рубрика: Культура

Бабушкина и Прокофьева сыграли в новом комедийном сериале о волонтерах

Текст: Сусанна Альперина
26 октября в интернете состоится премьера комедийного сериала "Need Хелп" - о студентах-волонтерах, который используют в своем добром деле необычный креативный подход. Это новый проект от создателей нашумевшего интернет-сериала #Dетки. При его просмотре невозможно не вспомнить, ставший уже классикой, французский фильм "1+1" Ольвье Накаша и Эрика Толедано. Сравнение - как снимают на подобную тему в России - неизбежно последует."Главные герои комедии "Need Хелп" - активные и креативные студенты, которые занимаются благотворительностью нестандартным путем. Ребята делают добро не радигалочки, а чтобы действительно сделать мир лучше, и совершенно не боятся своеобразных методов помощи кому-либо", - говорится в релизе сериала. Главный герой - Лёня вступает в волонтерскую организацию, чтобы не вылететь из института, и, неожиданно для себя, искренне втягивается в привычку постоянно помогать окружающим. Роль Лёни исполнил дебютант Иларион Маров - выпускник школы- студии МХАТ. Остальных героев сыграли молодые артисты Виктория Белякова ("Полицейский с Рублевки"), Григорий Верник ("Год культуры"), Алена Швиденкова ("Красные браслеты", "Трудные подростки"), Анастасия Чернышева, Артём Пивоваров.

Но в сериале есть и звезды: Кристина Бабушкина ("Кровавая барыня", "Беспринципные"), Ольга Прокофьева ("Моя прекрасная няня"), Сергей Погосян ("Шифр"), Михаил Башкатов ("Даёшь молодежь", "Кухня"), Елена Валюшкина ("Горько", "Я худею"), Светлана Пермякова ("Интерны") и другие.

Фото: kinopoisk.ru
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"Сериал выходит как раз вовремя - это очень позитивная, добрая история про молодежь и ее взгляд на жизнь. Тут нет ничего поучительного или занудного, но есть искренность, юмор и надежда на лучшее - как раз то, что нам всем сейчас нужно", - отметила актриса Кристина Бабушкина.

Над проектом работала компания-продакшн "ТЕМПО-РИТМ". Продюсер - Виктор Адонин ("#Dетки", "Спящие", "4:59"), сценаристы - Анна Крейчман и Максим Романцов, Артем Пивоваров, оператор-постановщик - Михаил Кузьмин.

Премьера нового сериала о волонтерах "Need Хелп" состоится 26 октября в онлайн-кинотеатре МТС ТВ. А в официальной группе сериала в социальной сети "Вконтакте" можно узнать больше о проекте и посмотреть первые серии также уже с сегодняшнего дня. Для тех, кто заинтересовался, смотреть можно по ссылке. Каждую неделю в течение месяца будут появляться по две новых серии проекта.

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