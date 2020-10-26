"Барселона" пожаловалась на арбитра матча против "Реала"

Недовольство "гранатовых" вызвал эпизод, после которого арбитр встречи Хуан Мартинес Мунуэра назначил пенальти в ворота каталонцев. Именно после удара с 11-метровой отметки Серхио Рамос вывел свою команду вперед, а сам матч завершился победой "Реала" - 3:1.

Момент с нарушением правил в штрафной "Барселоны" произошел на 73-й минуте матча. Один из защитников "Барселоны" после подачи углового прихватил Рамоса за футболку, после чего капитан мадридцев рухнул как подкошенный, а арбитр после совещания с судьей на VAR указал на точку. По мнению "Барселоны", Рамос сам ранее фолил, однако арбитры этого не заметили, сообщает Sport.es.

Также сомнение вызывает и само падение Рамоса. Он упал так, как будто его не придержали за футболку, а со всей силы толкнули. Со стороны действия Рамоса напоминали "нырок", которым он пользовался уже не один раз.

После окончания матча арбитру досталось от наставника каталонцев Рональда Кумана, который публично раскритиковал судейскую бригаду. За это он может быть дисквалифицирован на срок до 12 матчей.