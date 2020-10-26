Белорусский и российский фильмы номинированы на премию Европейской академии

Европейская киноакадемия представила шорт-лист Европейской кинопремии в номинации "Лучший короткометражный фильм". Работы, попавшие в этот перечень, были отобраны в сотрудничестве с целым рядом европейских фестивалей: каждый смотр выдвинул по одной картине из своей конкурсной программы.

Всего в шорт-лист включено 24 короткометражных фильма - игровых, документальных и анимационных. Пять из них будут номинированы на премию Европейской киноакадемии. В этом году в шорт-лист попала российская документальная картина вгиковца Алексея Евстигнеева "Золотые пуговицы", выдвинутая Краковским кинофестивалем.

Фильм "Золотые пуговицы" рассказывает об учениках кадетского училища: от первого автомата в руках до будущего бойца Росгвардии.

Также включен в перечень белорусский фильм "Озеро радости" Алексея Полуяна. Фильм входит в национальный конкурс 27-го международного минского "Лістапада", который пройдет в ноябре этого года. В итоговом списке национального конкурса 12 картин. Пройдет он под девизом "Магия образа".

Алексей Полуян родился в 1989 году в Барановичах. В 2012 году окончил БГУИР. Продолжил обучение в Кассельской художественной академии (Германия) в области визуальной коммуникации, специализируясь на кино и телевидении в мастерской Яны Друзь.

Его первый документальный фильм "Край женщин" (выпущенный в 2017 году) был представлен на загребском МКФ и награжден призом "За верность нравственным идеалам в киноискусстве" ММКФ "Лістапад". Премьера "Озера радости" состоялась на МКФ в Клермон-Ферране, самом престижном фестивале короткометражных фильмов. Фильм "Озеро радости" рассказывает о маленькой девочке, которую после смерти матери, отец отправляет в интернат.

В ближайшее время общим голосованием будет сформирован шорт-лист из 5 картин, из которых уже академики выберут победителя.