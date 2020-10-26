Указ главы Республики Дагестан от 23 октября 2020 года № 96 "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан"

В целях предотвращения распространения новой коронавнрусной инфекции на территории Республики Дагестан постановляю:

1. Обязать граждан до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (защитные маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, в том числе изготовленные самостоятельно) при пользовании общественным транспортом, в том числе легковым и грузовым такси, а также при посещении:

а) аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли и иных организаций, связанных с оказанием услуг населению;

б) помещений органов государственной власти и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений (предприятий);

в) зданий, сооружений транспортной инфраструктуры (автовокзалы, железнодорожные вокзалы, аэропорты, остановки (павильоны) всех видов транспорта общего пользования);

г) объектов религиозного назначения, иных общественных мест.

2. Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, страдающим хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, соблюдать режим самоизоляции до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

3. Установить, что с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Республики Дагестан и решений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавнрусной инфекции на территории Республики Дагестан вправе принимать решения о поэтапном снятии и повторном введении ограничительных мер, установленных Указом Главы Республики Дагестан от 18 марта 2020 г. № 17 "О введении режима повышенной готовности".

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Дагестан С.Меликов







