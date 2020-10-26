Для запуска видеоигр понадобится только флешка

Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер рассказал о планах компании выпустить специальную приставку в виде флешки для телевизора, которая будет подключаться к "облачному" игровому сервису xCloud. Вставив ее в порт телевизора или компьютера, пользователи смогут получить доступ ко всем современным играм вне зависимости от того, насколько мощное у них устройство.

В интервью Stratechery Спенсер заявил, что в рамках экосистемы Microsoft следует ожидать появления более дешевых устройств вроде потокового медиаплеера, который сможет "воспроизводить" любые игры из "облачного" сервиса корпорации. Для самой игры понадобится только геймпад. "Для домашнего гейминга "облачные" технологии - большой шаг в плане повышения доступности, особенно в России, где из-за колебаний курса доллара цены на компьютерные комплектующие за этот год существенно выросли, - отмечает Ярослав Мешалкин, директор по стратегическим коммуникациям ESforce Holding. - То же касается рынка консолей".

По его мнению, со временем физические ПК и консоли могут стать предметами роскоши или использоваться только в ходе профессиональных соревнований, в то время как массовый пользователь перейдет в "облака". "Но это будет нескоро, так как "облачный" гейминг предъявляет высокие требования к качеству связи и отсутствию задержек отклика. Помочь здесь сможет развитие 5G", - подчеркивает Мешалкин.

Игровой журналист и блогер Денис Русаков настроен более скептически. "Физические консоли не умрут в обозримом будущем, стриминг - это хорошая вещь для тех, кто никогда бы не задумался над покупкой консоли или мощного ПК. Однако иметь под рукой физическое устройство всегда лучше".