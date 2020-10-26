Дмитрий Назаров: Ремезов - это символ русского мужика, умницы, патриота

Первый канал сегодня приступает к "захвату эмоций" зрителя с помощью масштабной киноэпопеи "Тобол". Многосерийный фильм, рассказывающий о событиях в Сибири в эпоху правления Петра I, снят по мотивам романа Алексея Иванова.

В 2019 году премьера полнометражного фильма "Тобол" состоялась в России, Германии, Великобритании, Японии и других странах. Он был представлен в нескольких номинациях премии "Золотой орел" и победил в двух из них: "Лучшая работа по костюмам" и "Лучшая работа по гриму и пластическим эффектам".

В телеверсии присутствуют как вымышленные герои, так и исторические персонажи: Семен Ремезов (Дмитрий Назаров) - знаменитый сибирский летописец, картограф, историк и архитектор Тобольска; Матвей Гагарин (Евгений Дятлов) - первый сибирский губернатор; Иван Бухгольц (Александр Лазарев) - основатель Омска; Йохан Ренат (Андрей Бурковский) - пленный шведский офицер, сосланный в Сибирь после битвы под Полтавой и мечтающий вернуться на Родину любой ценой; Бригитта (Агата Муцениеце) - жена солдата, тайно влюбленная в Йохана. В сериале также снялись молодые звезды кино: Илья Маланин и Юлия Макарова, Павел Табаков, Иван Колесников, Филипп Рейнхардт и другие.

В телеверсию вошло несколько сюжетных линий, которых нет в двухчасовом полнометражном "Тоболе". Например, в сериале разыграется драма между пленным шведским офицером, которого сыграл австрийский актер Вольфганг Черни, и хантыйкой в исполнении китайской актрисы Ян Гэ. Зрители увидят и не попавшего в полный метр актера Камиля Ларина в роли бухарского купца, сцены крещения хантыйского народа митрополитом Филофеем, которого сыграл актер Евгений Мундум.

Роль Петра Первого в проекте исполнил Дмитрий Дюжев, князя Меньшикова - Павел Майков, а Екатерина Гусева перевоплотилась в императрицу Екатерину. И хотя в телеверсии больше экранного времени будет уделено батальным эпизодам, человеческие судьбы и характеры той эпохи представят не меньший интерес для зрителей. Исполнитель одной из главных ролей в сериале народный артист Дмитрий Назаров рассказал подробнее о своей роли - Семена Ремезова.

Вы не часто играете исторических персонажей. Да и Ремезова знают немногие.

Дмитрий Назаров: Да, удивительная штука, этого "сибирского Да Винчи" за пределами Сибири мало кто знает. И слава Богу, что будет такой сериал, чтобы о нем узнали. Мы вообще что имеем - не храним, потерявши - плачем. Удивительный человек! Верно говорите - мне особенно на исторических персонажей не везло, я немного их сыграл. Ельцина да вот, пожалуй, и Ремезова. Насколько я там на него похож, не знаю. Я с его памятниками фотографировался в Тобольске. Там везде есть его памятники, там его помнят, любят, хранят память о нем.

Какие главные черты вашего героя привлекли вас в нем?

Дмитрий Назаров: Ремезов - это такой символ, наверное, русского мужика, умницы, патриота. Он ведь допрашивал всех, кто куда-то путешествовал за Тобольск, и на основании их рассказов умудрялся составлять карты, которые очень точны. Они сейчас в Британском музее, эти карты хранятся не просто как раритет, а как подлинные. Это смешно, что тогда Север, Северный Ледовитый океан был внизу, а, предположим, Крым был наверху. Потом все перевернули.

Сериал был снят давно и никак не мог выйти в телевизионный эфир...

Дмитрий Назаров: Вообще, я очень рад, что наконец выходит сериал, потому что в "прокрустово ложе" фильма прокатного эту громадину, которую написал Иванов, конечно, всю не уместить. И все, что мы наснимали, многих линий в фильме просто нет. А в сериале они появятся. Это будет действительно объемное 3D зрелище. И я до сих пор не понимаю, как продюсер Олег Урушев решился на это. Как он, совместно и с губернией тюменской, и с Первым каналом, и со всеми своими спонсорами своротил эту гору. Сегодня смотришь исторические фильмы, понимаешь - шняга. От костюмов до декораций. А там у нас были аутентичные костюмы. Они были абсолютно такие же, как, в XVII-XVIII веке.

А декорации? О них ходили легенды.

Дмитрий Назаров: Декорации были построены действующие - сейчас там музей. И люди туда приезжают, приплывают, прилетают, приходят и смотрят на двор Ремезова, который реально существует со всеми дворовыми постройками. Там все очень крепко и основательно. Там даже прорыты каналы, из Иртыша туда качается вода, и мы там по этим прорытым каналам плавали на лодках, на кораблях... И я не понимаю, как это можно было своротить, ведь кино - историческое: сразу умножьте бюджет на три.

Для фильма и корабли были построены, и очень много всего другого было сделано. И я ходил по Тобольскому музею, которому на днях 150 лет исполняется, неоднократно, и смотрел то, что там сохранилось, сравнивал даже с тем, в чем я одет на съемках. Удивительно! Только я понять не могу, почему они не замерзали? Там такая обувь на толстом войлоке - и все. Ну подошва, может быть, и не мерзла, но пальцы отмораживали все.

Съемочный процесс был долгим?

Дмитрий Назаров: Мы испытали там все времена года. Это был съемочный процесс на износ, потому что в Тобольске нет аэропорта. Там и железной дороги долго не было.

И вот в условиях, когда нет аэропорта, как сейчас помню, отыгрываем спектакль, ночью мчимся в "Шереметьево", летим два часа с хвостиком до Тюмени. Из Тюмени четыре часа на машине до Тобольска, сорок минут в гостинице. У меня даже слезы наворачиваются. Я как вспоминаю это - двенадцать часов смена. После смены ты четыре часа в машине, самолет, прилетел в Москву, пару часов поспал - спектакль. И так мы существовали! А зима была холоднющей, лето - жарким и комариным, там огромное количество этих летающих тварей. И в распутицу весеннюю, я не устаю об этом говорить, у нас на съемках утонул КАМАЗ с крышей, с кузовом, напрочь. Все растаяло, а мы в этом месте снимали. И там иногда нельзя было пройти от вагончика гримеров до крепости - места съемок. Нас возили на таком квадроцикле, который тоже буксовал и "плевался" грязью во все стороны. Но это нормально: чем тяжелее съемки, тем лучше результат.

Чем будет отличаться сериал от фильма?

Дмитрий Назаров: Из материала, отснятого для сериала, были вычленены какие-то линии, смонтировано кино. Но создатели знали примерно, что будет в фильме, а что будет в сериале. Такая большая пауза была от фильма до сериала, я очень волновался, потому что некоторых актеров даже нет в фильме, их линии были вырезаны, но, к счастью, они сейчас появятся в сериале. И это действительно многопластовая история и хороший актерский ансамбль. Было нам всем здорово, интересно. Правда, холодно, жарко временами. Но люди хорошие в Тобольске. Это главное!