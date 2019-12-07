5 самых дорогих отечественных картин, вышедших на экраны в 2019 году

В декабре, по традиции, подводят итоги уходящего года. Это не обходит стороной и киноиндустрию: издания определяют лучший фильм, вспоминают самую громкую премьеру, подсчитывают сборы в прокате… Вот и "РГ" составила список пяти самых дорогих отечественных картин 2019 года, каждая из которых получила государственную поддержку.

Самым дорогим фильмом 2019 года, производство которого финансово поддержал Фонд кино, стала российско-китайская картина Олега Степченко "Тайна печати дракона". По сюжету английский путешественник Джонатан Грин получает от Петра I заказ на изготовление карт Дальнего Востока России и отправляется в путешествие, которое приведет его в Китай. Бюджет картины составил баснословные 2,3 млрд рублей, сообщает ЕАИС. Многообещающая история, в которой мелькнули даже такие звезды, как Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан, с треском провалилась в прокате. По итогам фильм собрал чуть меньше 333,5 млн рублей - седьмую часть своего бюджета.

14 ноября на экраны вышел фильм Андрея Кончаловского о Микеланджело Буонарроти "Грех", на создание которого ушло почти 780 млн рублей. Государственную поддержку картине оказало Министерство культуры. Режиссер создал кино намного более сложное, нежели просто историческое: он представил свое видение эпохи Возрождения. В интервью "Российской газете" Андрей Кончаловский так говорил о своей работе: "О Микеланджело многое известно: есть свидетельства, документы, письма - все то, что дает пищу для размышлений, но отнимает у художника возможность обобщать. Потому что он неизбежно сталкивается с фактами: какие-то можно игнорировать, а какие-то - нельзя. И начинаешь думать, какие факты нужны, чтобы контрабандой протащить более широкую мысль, чем биография, - мысль о сущности мироздания". На данный момент фильм собрал более 47 млн рублей и еще держится в прокате.

1 января уходящего года на экраны вышел фильм Алексея Сидорова "Т-34". В картине о узниках концлагеря, которые решаются на побег, главные роли исполнили Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум. Картина сорвала настоящий куш, собрав в прокате почти 2,3 млрд рублей. Причем больше половины суммы она заработала в первый уик-энд. Неудивительно, ведь премьера пришлась на новогодние праздники. Напомним, бюджет картины, поддержанной Фондом кино, составил 563,8 млн рублей.

"Много званых, мало избранных" - под таким лозунгом вышел в прокат фильм Игоря Зайцева "Тобол". В основе сюжета картины - история молодого офицера новой гвардии Петра I Ивана Демарина, которого отправляют в пограничный Тобольск, где впоследствии разворачиваются основные события фильма. Бюджет фильма составил немногим меньше, чем бюджет "Т-34", - 499,8 млн рублей. Однако картину ждала незавидная судьба в прокате: картина собрала лишь 138,1 млн рублей.

А замыкает рейтинг самых дорогих фильмов, выпущенных в 2019 году при финансовой поддержке Минкультуры и Фонда кино, триллер Николая Хомерики "Девятая" с бюджетом 453,7 млн рублей. Произошедшая в столице Российской Империи детективная история, в которой замешана британка-медиум Оливия Рид, не особенно пришлась по вкусу отечественному зрителю. Сборы картины, согласно данным портала Министерства культуры, составили всего лишь 55,7 млн рублей.

Справка "РГ"

В этом году Министерство культуры анонсировало и запустило сервис ЕАИС (полное название - Единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах). Новый портал доступен для всех - от кинокритиков до кинолюбителей - и, по словам министра культуры Владимира Мединского, гарантирует прозрачность отечественной киноиндустрии. На сайте доступна информация о картинах, которым финансовую поддержку оказали Министерство культуры и Фонд кино: можно посмотреть, насколько фильм окупился, в каких кинотеатрах показывали ленту, сколько сеансов прошло, а также объем предоставленной государственной поддержки.