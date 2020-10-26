Фергюсон вновь оскорбил Нурмагомедова

Американский боец ММА Тони Фергюсон оскорбил чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Бывший претендент на поединок с Нурмагомедовым обратился к нему в Instagram. Американец отреагировал на очередную защиту титула и решение Хабиба завершить карьеру.

"Скоро увидимся, тупица. Только чемпионское дерьмо", - написал Фергюсон.

Это далеко не первое оскорбление от Фергюсона, бои которого с Нурмагомедовым срывались несколько раз. Ранее он уже позволял себе подобное.

В этом году Фергюсон проиграл Джастину Гэтжи и лишился права претендовать на титульный бой.

В субботу россиянин во втором раунде победил Гэтжи, сохранив титул, а позже объявил о завершении карьеры.