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26.10.2020 17:07
Рубрика: В мире

В Египте вскрыли гробницу хранителя сокровищницы фараонов

Текст: Денис Передельский
Фото: Egypt Ministry of Antiquities Фото: Egypt Ministry of Antiquities
Фото: Egypt Ministry of Antiquities

В Египте археологическая миссия Министерства по делам древностей обнаружила сотни ценных артефактов, которые находились в гробнице хранителя королевской сокровищницы.

Фото: iStock
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Краткий отчет об открытии опубликован на сайте министерства. Сообщается, что археологи вскрыли гробницу смотрителя королевской сокровищницы. Открытие было сделано в провинции Эль-Минья.

По словам Мустафы Вазири, генерального секретаря Высшего совета по делам древностей и главы миссии, некрополь представляет собой погребальный колодец глубиной 10 метров. Он ведет в большую комнату с высеченными в скале нишами. Последние были закрыты каменными плитами правильной формы.

Внутри этих ниш были обнаружены две известняковые статуи. Одна из них изображает Аписа - священного для древних египтян быка. Вторая статуя выполнена в виде женской фигуры. Также были найдены красивые алебастровые сосуды, которые изображают четырех сыновей бога Гора. На них выгравированы титулы и имена умерших.

Мустафа Вазири отметил, что в гробнице также было найдено 400 синих и зеленых статуй ушебти. Это были небольшие статуэтки, которые изготавливались специально для погребальных ритуалов. На них было написано имя владельца гробницы.
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К слову, внутри погребальной камеры находилось еще шесть саркофагов с останками членов семьи хранителя сокровищницы. В них было найдено около 1000 фаянсовых орхидей, а также целые комплекты сосудов, изготовленных из разных материалов. Нашлись в саркофагах и традиционные амулеты.

Ученые отмечают, что большая часть керамики относится к периоду правления XXVI династии фараонов, которую называют Саисской династией (около 685-525 гг. до н.э.). К этому же периоду относится и сама гробница.

Примечательно, что в усыпальнице были обнаружены четыре каменных антропоморфных саркофага, которые все еще запечатаны раствором. В ближайшее время ученые планируют их вскрыть. Возможно, они тоже скрывают не только останки, но и ценные артефакты.

Как уже рассказывала "РГ", ранее та же миссия раскопала погребальный колодец глубиной пять метров, внутри которого находился гроб верховного жреца бога Джехути. Он также занимал должность "великого смотрителя престолов". Его саркофаг был украшен сценами, изображающими четырех детей Гора, а рядом находилось множество статуэток ушебти.

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