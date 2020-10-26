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26.10.2020 14:34
Рубрика: Digital

"Яндекс" опубликовал отчет о выдаче данных россиян по запросу властей

Текст: Александр Проценко
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Компания "Яндекс" впервые предоставила статистику информации по запросам от органов государственной власти, поступивших в компанию за первое полугодие (январь-июнь), касающихся пользовательских данных. Из 15 376 полученных запросов 2468 (16%) были отклонены.

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Наибольшее число запросов (8867) компания получила по сервисам Почта и "Яндекс.Паспорт", из них отклонено 1124 (доля отказов - 13%). По сервису "Такси" получено 5280 запросов, отклонено 1167 (22%). Третьим по популярности оказался сервис Драйв - получено 706 запросов, отклонено 58 (8%). Сервис Еда - на четвертом месте получено 300 запросов, отклонено 54 (18%).

Далее в списке популярных сервисов оказались Вертикали ("Яндекс.Недвижимость", "Яндекс.Работа", "Авто.ру") - получено 95 запросов, отклонено 25 (26%); Гео-сервисы - 41 запрос, отказано по 17 (41%)%; Медиа-сервисы - 14 запросов - отказано 2 (14%). Прочие запросы - 73, отказано 21 (29%).

"Яндекс" раскрыл данные не по всем сервисам. Компания объяснила это тем, что информация опубликована по сервисам, по которым было больше всего запросов.

По российским законам власти могут запрашивать лишь определенные данные о пользователях - в том числе в соответствии с законами "О полиции", "Об оперативно-розыскной деятельности". Запрашивать информацию могут МВД, СКР, Прокуратура, ФАС, ФТС, суды и некоторые другие органы. И, как отмечают в "Яндексе", компания рассматривает только запросы, которые были получены по официальным каналам и соответствовали закону. Пользователей при этом не предупреждают о запросах, поскольку это регулируется ст. 161 УК РФ.

Digital Интернет Компании Информационные технологии Яндекс

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