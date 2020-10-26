Как подготовить автомобиль к наступлению заморозков

Стандартная практика подготовки к зиме для большинства водителей включает в себя смену омывающей жидкости, проверку аккумулятора и установку зимней резины. Есть еще перечень неочевидных моментов, которым стоит уделить внимание.

Если перед наступлением зимы вы проверяете аккумулятор, есть смысл посмотреть и на генератор. Исправная батарея может работать плохо, если генератор не подает требуемый ток. Ремонт ему может потребоваться уже после пяти лет эксплуатации, и лучше сделать это до наступления холодов, пишет aif.ru.

Перед поездкой, когда мотор уже заведен, нужно измерить мультиметром напряжение. Нормальный показатель колеблется в пределах 13,6 - 14,2 вольта. Меньшие цифры - это повод обратиться в сервис.

В моторном отсеке перед заморозками стоит осмотреть пыльники, уплотнители и другие резиновые детали на предмет трещин или подтеков масла. С наступлением холодов они могут выйти из строя в любой момент. А это уже угроза подшипникам и другим вращающимся деталям. Может случиться и утечка охлаждающей жидкости.

Следует проверить работоспособность системы зажигания. Если машина не заведется в мороз, причина может быть не в аккумуляторе, а в старых свечах. Слабые искры приведут к пропускам зажигания, несгоревшая топливная смесь забьет катализатор сажей. Со старыми свечами двигатель будет потряхивать. Вместе с системой зажигания стоит проверить и топливный фильтр: его стоит заменить заблаговременно.

Перед наступлением холодов нужно уделить внимание и гидроусилителю руля, особенно если машина поездила не одну сотню тысяч километров. Уровень масла в нем в этом случае может упасть до критической отметки. Особенно важно проверить это, если вы купили подержанный автомобиль и не знаете, когда что менялось в нем. Лучше подстраховаться и залить сюда свежее масло.

До начала зимы стоит промазать силиконовым маслом резинки в дверях и уплотнители. Смазка вытолкнет воду, заполнит собой микроскопические трещины и не даст дверям примерзнуть в холода. Дополнительно можно промазать уплотнители под капотом и в багажном отделении.

Ручки дверей, замки, лючок бензобака следует обработать жидким антильдом. Это защитит детали от повреждений, которые может нанести замерзшая вода.