Лавров обсудил с премьером Греции сотрудничество двух стран

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках рабочего визита в Афины провел встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

В своей приветственной речи Мицотакис обрушился с критикой в адрес Анкары. "В ходе наших переговоров у меня будет возможность проинформировать вас о действиях соседней Турции, которая, к сожалению, нарушает международное право, подрывая мир во многих чувствительных частях карты, - отметил он. - Меня особенно беспокоит, что эти агрессивные действия прикрываются религиозной маской".

Коснувшись двусторонней повестки, Мицотакис подчеркнул, что членство Греции в ЕС и НАТО не мешает ей расширять отношения с Россией. "Приближается символическая годовщина 200-летия греческой революции, в которой ваша страна решительно нам помогла", - подчеркнул он. Премьер напомнил, что пригласил президента России Владимира Путина посетить Афины и принять участие в торжественных мероприятиях.

"Мы очень ценим российско-греческие отношения, которые уходят корнями вглубь веков, в историческую и духовную близость наших народов, - отметил со своей стороны Сергей Лавров. - Активно поддерживаем ваше стремление достойно отметить предстоящую в следующем году двухсотлетнюю годовщину начала борьбы за независимость".

Он проинформировал премьера, что со своим греческим коллегой уже обсудил Восточное Средиземноморье. "Согласны с необходимостью как можно скорее принять меры для разрядки напряженности и перехода к урегулированию всех возникающих здесь проблем, - а их немало, - путем переговоров непосредственно между заинтересованными сторонами", - подчеркнул министр. Глава российского внешнеполитического ведомства заверил, что Москва готова всячески содействовать нормализации обстановки в регионе.

"Полностью согласен с вами, что попытки разыгрывать религиозную карту в геополитических играх крайне опасны, - указал министр. - Мы уже многие годы продвигаем в рамках ОБСЕ инициативу о том, чтобы признать не только антисемитизм, но и христианофобию, исламофобию предельно опасными явлениями".

Как отметил глава МИД РФ, прошедшие в Афинах переговоры лишний раз подтвердили, что членство Греции в Евросоюзе и НАТО никак не мешает развивать отношения с Российской Федерацией. "Хотелось бы, чтобы Евросоюз и НАТО тоже не мешали нам развивать отношения с Грецией", - подчеркнул он.