Мишустин заявил о факторе неопределенности из-за коронавируса

Помимо санкций и низких нефтяных цен в этом году возникли социально-экономические риски. Речь в первую очередь идет о коронавирусной инфекции. Произошло существенное сокращение доходной базы бюджета. "Понадобились дополнительные серьезные ресурсы, чтобы защитить жизнь и здоровье наших людей и, конечно же, экономику страны, поддержать ее в трудное время. Многие из принятых решений продолжают действовать и сейчас, и будут работать дальше, на перспективу", - указал Мишустин.

- К сожалению, фактор неопределенности сохраняется, и объявлять о полной победе над коронавирусом рано. Ситуация достаточно сложная, - сказал председатель правительства.