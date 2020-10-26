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26.10.2020 16:08
Рубрика: ПДД

Нарушения ПДД: на каких авто это делают чаще

Текст: Константин Руссов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Портал Insurify, который ориентирован на тему страхования, составил рейтинг моделей автомобилей, владельцы которых чаще всего нарушают правила дорожного движения.

Фото: Сергей Куксин/РГ
С какими неисправностями невозможно пройти техосмотр

Владельцы Nissan X-Terra, Honda Ridgeline и Range Rover оказались самыми воспитанными на дороге: количество нарушений на этих машинах почти вдвое меньше среднего показателя по США (рассчитан исходя из анализа 2.5 млн заявок на страхование с информацией о нарушениях и штрафах).

На первом месте антирейтинга - водители BMW 4 Series, которые игнорируют запрещающий сигнал светофора и преимущество пешеходов на дороге. На втором месте - владельцы 7 Series той же марки. "Бронза" у Audi A5, которые тоже не смотрят на светофоры.

Те, кто любит погонять в непредназначенных для этого местах и превысить скорость, выбирают Subaru WRX, а вот владельцы Toyota Celica уверены, что ремни безопасности установлены в машинах для красоты, а не для того, чтобы их пристёгивали.

Шестое и седьмое места делят Acura TLX и ILX - люди за рулём этих моделей японского премиум-бренда часто не считают нужным уступать дорогу и останавливаться перед знаком "Stop". На восьмом месте рейтинга - владельцы Hyundai Veloster: они превышают скорость и буквально не замечают других участников дорожного движения.

Водители Honda Element - 9 место - не уступают дорогу. На десятом месте - Audi A4, которую выбрали те, кто не пропускает пешеходов.

#Hyundai #ПДД #BMW #Audi