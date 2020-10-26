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26.10.2020 21:41
Рубрика: Власть

Названы основные угрозы в Арктике

Текст: Кира Латухина
Потепление климата, отставание качества жизни и сокращение численности населения, вероятность попадания инфекций из-за рубежа и рост конфликтного потенциала - такие вызовы и угрозы отмечены в Стратегии развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности до 2025 года, которую утвердил президент Владимир Путин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В стратегии названы особенности Арктической зоны. Это не только экстремальные природные условия, малочисленность населения, зависимость от поставок топлива и продовольствия и низкий уровень развития инфраструктуры. Но и климатические изменения, и неравномерность освоения региона, и даже рост конфликтного потенциала. При этом здесь находятся объекты стратегических сил сдерживания в целях недопущения агрессии против России и ее союзников.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Предыдущая стратегия была рассчитана до 2020 года и благодаря ей увеличилась продолжительность жизни, более чем вполовину сократился миграционный отток, снизился уровень безработицы и в разы увеличился объем грузоперевозок в акватории Северного морского пути. Доля современных образцов вооружения, военной и специальной техники выросла до 59 процентов в 2019 году.

Основные опасности, вызовы и угрозы в Арктике - это интенсивное потепление климата (в 2-2.5 раза быстрее, чем на планете), сокращение численности населения, отставание качества жизни, высокий уровень профессионального риска, низкий уровень транспортной инфраструктуры, использование неэкологичного и неэффективного дизельного топлива.

Также большую опасность представляет вероятность попадания в Арктическую зону из-за рубежа высокотоксичных и радиоактивных веществ, возбудителей особо опасных инфекционных заболеваний.

Рост конфликтного потенциала в Арктике требует постоянного повышения боевых возможностей войск, говорится в стратегии.

Власть Работа власти Внутренняя политика Арктика: битва за ресурсы

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