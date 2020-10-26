Названы основные угрозы в Арктике

В стратегии названы особенности Арктической зоны. Это не только экстремальные природные условия, малочисленность населения, зависимость от поставок топлива и продовольствия и низкий уровень развития инфраструктуры. Но и климатические изменения, и неравномерность освоения региона, и даже рост конфликтного потенциала. При этом здесь находятся объекты стратегических сил сдерживания в целях недопущения агрессии против России и ее союзников.

Предыдущая стратегия была рассчитана до 2020 года и благодаря ей увеличилась продолжительность жизни, более чем вполовину сократился миграционный отток, снизился уровень безработицы и в разы увеличился объем грузоперевозок в акватории Северного морского пути. Доля современных образцов вооружения, военной и специальной техники выросла до 59 процентов в 2019 году.

Основные опасности, вызовы и угрозы в Арктике - это интенсивное потепление климата (в 2-2.5 раза быстрее, чем на планете), сокращение численности населения, отставание качества жизни, высокий уровень профессионального риска, низкий уровень транспортной инфраструктуры, использование неэкологичного и неэффективного дизельного топлива.

Также большую опасность представляет вероятность попадания в Арктическую зону из-за рубежа высокотоксичных и радиоактивных веществ, возбудителей особо опасных инфекционных заболеваний.

Рост конфликтного потенциала в Арктике требует постоянного повышения боевых возможностей войск, говорится в стратегии.