Названы самые популярные смартфоны десятилетия

Специалисты сервиса Яндекс.Маркет назвали самые популярные смартфоны с 2010 по 2019 год. Так, в топ-5 по популярности 2010 года вошли четыре модели Nokia. Единственной моделью другого производителя стал Apple iPhone 4 с объёмом памяти 16 Гб. Однако 2010 год стал для Nokia последним, когда гаджеты бренда занимали лидирующие позиции в рейтинге.

Год спустя на первое место в рейтинге популярных гаджетов вышел Samsung с новинкой - моделью Galaxy S II GT-I9100. По данным экспертов, 2011 год стал "переломным" для Nokia - тогда ни одна модель производителя не попала в десятку самых популярных, а все места были заняты гаджетами от Samsung, Apple и HTC.

В 2012 году лидерство уверенно делили между собой Samsung и Apple. В тот год производители выпустили свои новинки - Galaxy S III GT-I9300 и iPhone 5 - которые заняли верхние позиции в рейтинге. HTC также попал в шорт-лист, но его модель One X заняла лишь 8 место. Чуть менее популярным стал гаджет Sony Xperia S, которому досталось 9 место в списке. Как отмечают эксперты, 2012 год стал первым, когда Sony удалось попасть в топ-10.

Спустя год первые позиции рейтинга стал занимать Apple со своими новинками - iPhone 5S и iPhone 5. Модель от Samsung, которая была популярна в 2012 году, осталась в рейтинге, но заняла уже третью позицию. Тогда же 7 и 8 места достались телефонам от Sony - Xperia Z1 и Xperia Z, а 9 место занял "новичок" рейтинга - HTC One.

В 2014 году Apple продолжал уверенно лидировать в рейтинге популярных мобильных телефонов, но набрал обороты и Sony - модели этого производителя заняли несколько мест в рейтинге топ-10 смартфонов, а Samsung упал до 5 и 6 мест. Тогда же в список десяти популярных телефонов впервые попала модель от ASUS - девятое место рейтинга занял ZenFone 5 A501CG.

В 2015 году в лидеры вышли китайские производители - четвертое место в рейтинге заняла модель Meizu M2 mini, а пятое - ASUS ZenFone 2 Laser ZE500KL, уступив первые позиции Apple. Этот год станет первым и единственным, когда гаджеты от Meizu и ASUS займут высокие позиции в общем рейтинге. Как отмечают эксперты сервиса, по сравнению с предыдущими годами, в 2014-м Samsung "сдал" позиции, и ему удалось занять только 7 место со своей моделью Galaxy S6 SM-G920F.

По итогам 2016 года в топ вышел новый лидер рынка - Xiaomi. Китайский производитель обошел Apple и занял 1 и 2 места рейтинга со своими новинками - Redmi 4 Prime и Redmi Note 3 Pro. Более того, эксперты сервиса отмечают, что 2016 год стал первым, когда рейтинг топ-10 самых популярных смартфонов среди россиян поделили два бренда: Xiaomi и Apple. Остальные производители попали только в двадцатку популярных гаджетов.

Год спустя лидерами снова были Xiaomi и Apple, однако Samsung в марте того года выпустил свой новый флагман - Galaxy S8 - который сразу занял четвертое место. Тогда же впервые в топ-30 популярных гаджетов не вошли другие бренды, кроме Xiaomi, Apple и Samsung, которые стали тремя крупнейшими игроками на рынке.

В 2018-м году впервые в рейтинге топ-10 популярных мобильных телефонов Xiaomi досталось 8 мест. Единственными моделями, которые смогли конкурировать с китайским производителем, стали Samsung Galaxy S8 и Apple iPhone X, занявшие 3 и 4 места. Тогда же к списку топ-10 впервые приблизился HUAWEI - он оказался на 11 месте с моделью P20 Lite.

В 2019 году самым популярным производителем вновь стал Xiaomi. В тот же год Samsung сумел "набрать" обороты и вышел на второе место рейтинга, а новинка от Apple - iPhone 11 - заняла лишь 4 место.

По мнению Кирилла Родина, эксперта категории "Электроника", прошедшее десятилетие показало "эволюцию" брендов на рынке мобильных телефонов. В 2010-м лидером был Nokia, однако быстро "сдал" позиции и передал лидерство Samsung и Apple, которые сейчас стали одними из мировых лидеров. В 2016 году рейтинги занял новый игрок - Xiaomi.