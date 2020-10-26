Опубликовано письмо Михаила Ефремова к семье погибшего курьера Захарова

Андрей Алешкин, бывший адвокат Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, виновником которого стал артист, опубликовал в социальной сети Facebook "проект письма" актера с извинениями в адрес семьи погибшего в инциденте водителя-курьера Сергея Захарова.

"Меня многие спрашивают, какой мог быть исход дела Ефремова, какое письмо мы обсуждали с Александром Добровинским. Сразу скажу, к сожалению, это письмо Михаил Олегович не увидел. Поэтому это только проект письма, который еще раз подтверждает наши договоренности", - пояснил юрист.

Он отметил, что Ефремов не увидел письма, так как "переговоры были прерваны".

"Я знаю, что унижал Вас перед всей страной, и я готов просить прощения на глазах у всей страны. Простите меня, Бога ради", - говорится в письме.

При этом артист подчеркивает, что если родные погибшего сочли бы сделать его покаянное письмо достоянием общественности - он не возражает.

Ранее Ефремов прокомментировал работу своих новых адвокатов, усилиями которых назначенный ему срок в восемь лет лишения свободы в колонии общего режима был смягчен до 7,5. И выразил надежду на его дальнейшее смягчение.