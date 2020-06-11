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11.06.2020 13:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Под Рязанью простились с водителем, погибшим в ДТП с Ефремовым

Текст: Елена Шулепова (Рязань)
Сергею Захарову, погибшему в ДТП с нетрезвым актером, было 57 лет. Дома у него остались двое детей, жена и мать. Фото: Сергей Захаров/ odnoklassniki.ru Сергею Захарову, погибшему в ДТП с нетрезвым актером, было 57 лет. Дома у него остались двое детей, жена и мать. Фото: Сергей Захаров/ odnoklassniki.ru
Сергею Захарову, погибшему в ДТП с нетрезвым актером, было 57 лет. Дома у него остались двое детей, жена и мать. Фото: Сергей Захаров/ odnoklassniki.ru

В храме Казанской Божьей матери в селе Константиново Рязанской области прошло отпевание водителя, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым. Похоронят Сергея Захарова на родине - в селе Кузьминское, сообщил "РГ" глава сельского поселения Александр Гудков.

Церемония отпевания Сергея Захарова началась после полудня в храме Казанской Божьей матери села Константиново, находящегося на территории музея-заповедника Сергея Есенина.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Сейчас из-за пандемии храм закрыт, но, как пояснил РИА Новости настоятель Геннадий Черкасов, специально для церемонии прощания с погибшим были заготовлены маски. Они потребовались тем, кто появился без средств индивидуальной защиты.

Прощаться с Сергеем Захаровым пришли в основном родственники. Привезли маму погибшего, 86-летнюю Марию Ивановну. Ей до последнего не говорили о смерти сына, опасаясь за ее здоровье - у женщины уже было два инфаркта.

Утром с Сергеем Захаровым простились в ритуальном зале института Склифосовского в Москве. Затем гроб с телом привезли в Константиново. После отпевания в храме его похоронят на сельском кладбище села Кузьминское, где он жил.

Напомним, трагическое ДТП произошло 8 июня в центре Москвы. Внедорожник, за рулем которого был Михаил Ефремов выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном службы доставки. Сергей Захаров, работавший в столице курьером, был за рулем фургона. Он был госпитализирован с множественными травмами, но врачи не смогли его спасти.

Общество Утраты Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область ДТП с участием актера Михаила Ефремова

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