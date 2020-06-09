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09.06.2020 12:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Первая авария: Родные рассказали о водителе, погибшем в ДТП с Ефремовым

Текст: Антон Валагин (Рязань)

Живущая в Рязани родственница Сергея Захарова - водителя фургончика, в который врезался джип с Михаилом Ефремовым за рулем, - рассказала, что это была первая авария в его долгой шоферской карьере.

- Он работал в Москве вахтово, по две недели. Устроился на эту фирму два года назад, развозил морепродукты. Жил на съемной квартире с такими же водителями. Он всю жизнь за баранкой, а авария эта у него первая, - рассказала женщина KP.Ru. - Вообще он Москву не любил, говорил, что жизнь на старости заставила вкалывать вдали от близких.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Захарову было 54 года. В Рязани у него остались жена, сын, внуки. Все свободное время Сергей проводил на даче: строил беседку, обещал собрать всю родню в августе на шашлыки.

В ночь на вторник на Садовом кольце внедорожник Jeep под управлением актера Михаила Ефремова на большой скорости пересек двойную сплошную линию и врезался в шедший навстречу развозной фургон. Удар был такой силы, что водитель грузовичка вылетел через лобовое стекло. Сергея Захарова в крайне тяжелом состоянии забрала "скорая" - по дороге у него останавливалось сердце, врачи применяли реанимацию. Он умер в больнице.

Михаил Ефремов признал вину в совершении ДТП. Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян.

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