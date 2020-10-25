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Получивший 7,5 лет Ефремов прокомментировал работу своих адвокатов

Новости
    25.10.2020, 20:34
Текст:   Олег Усков

Советский, российский актер и режиссер Михаил Ефремов, мера пресечения которому, благодаря усилиям адвокатов, была смягчена с 8 до 7,5 лет колонии, заявил, что доволен работой своих защитников. И продолжает надеяться на смягчение приговора в кассационной инстанции.

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Об этом РИА Новости сообщил ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников, навестивший артиста в СИЗО-5.

"Его огорчил приговор, но он сказал нам, что остался удовлетворен работой своих новых адвокатов", - рассказал агентству правозащитник. Отметив, что, по мнению Ефремова, на столь суровый приговор повлиял "резонанс дела".

Также Мельников сообщил, что Ефремов пока не знает, куда его распределят. "Мое распределение произойдет не моим хотением, а решением руководства ФСИН, в соответствии с законодательством", - подчеркнул актер.

Напомним. Вечером 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee в состоянии алкогольного опьянения, пересек двойную сплошную и, выехав на встречную полосу дорожного движения, "в лоб" врезался в автофургон "Лада". Водитель фургона впоследствии скончался в больнице.

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