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26.10.2020 14:00
Рубрика: Власть

Песков назвал новой инициативой заявление Путина по ДРСМД

Текст: Кира Латухина

Заявление президента Владимира Путина о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) - продолжение линии на многовекторную деэскалацию, заявили в Кремле.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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"Важный документ. Президент Путин последовательно продолжает линию на многовекторную деэскалацию", - заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Путин ранее сделал специальное заявление по сотрудничеству в сфере информационной безопасности. Песков также отметил усилия, которые сейчас прилагаются на экспертном уровне по договору СНВ.

"В этом плане работа по стратегической стабильности ведется", - продолжил пресс-секретарь российского лидера, назвав эту сферу чрезвычайно сложной.

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На уточняющий вопрос, прорабатывалось ли предложение с зарубежными партнерами или оно объявлено впервые, Песков заявил: "Это новая инициатива президента".

Власть Работа власти Президент Администрация Президента Выход США из договора о РСМД

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