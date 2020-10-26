Пять человек из окружения Пенса заразились коронавирусом

В окружении вице-президента США Майка Пенса зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. Заразились по меньшей мере пять человек. Со ссылкой на собственные источники об этом пишет газета Wall Street Journal.

"Среди заболевших - советник Пенса по политическим вопросам Марти Обст, а также три человека в его офисе. Ранее стало известно о заражении главы предвыборного аппарата вице-президента Марка Шорта", - со ссылкой на издание пишет РИА Новости.

Тест на COVID-19, который прошел Пенс, показал отрицательный результат. Помимо президента США Дональда Трампа, его супруги и сына, коронавирусом в Белом доме заразились более двух десятков человек.