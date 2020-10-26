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26.10.2020 05:07
Рубрика: В мире

Пять человек из окружения Пенса заразились коронавирусом

Вице-президент США Майк Пенс. Фото: AP Photo/Andrew Harnik Вице-президент США Майк Пенс. Фото: AP Photo/Andrew Harnik
Вице-президент США Майк Пенс. Фото: AP Photo/Andrew Harnik

В окружении вице-президента США Майка Пенса зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. Заразились по меньшей мере пять человек. Со ссылкой на собственные источники об этом пишет газета Wall Street Journal.

Фото: Reuters
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"Среди заболевших - советник Пенса по политическим вопросам Марти Обст, а также три человека в его офисе. Ранее стало известно о заражении главы предвыборного аппарата вице-президента Марка Шорта", - со ссылкой на издание пишет РИА Новости.

Тест на COVID-19, который прошел Пенс, показал отрицательный результат. Помимо президента США Дональда Трампа, его супруги и сына, коронавирусом в Белом доме заразились более двух десятков человек.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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