Почти 400 тысяч жителей Калифорнии останутся без света из-за ветра

Неблагоприятные погодные условия на западном побережье США вынудили местную энергетическую компанию PG&E пойти на непопулярные меры - ограничить подачу электричества в дома американцев. Без света останутся почти 400 тысяч потребителей.

"Из соображений безопасности мы вынуждены приостановить подачу электроэнергии", - говорится в заявлении, размещенном на сайте компании. Отключения электричества уже начались и затронут 36 округов. По словам представителей PG&E, сильный ветер и засуха в регионе "создают опасность катастрофических по масштабам природных пожаров".

Сейчас на территории Калифорнии полыхают 20 лесных пожаров. С начала года в огне погиб 31 человек, напоминает ТАСС.