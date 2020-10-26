Подведены итоги полуфиналов конкурса "Большая перемена"

Торжественно закрылись полуфиналы Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена" (проект президентской платформы "Россия - страна возможностей").

- В нем приняли участие более 1 миллиона школьников из всех регионов страны, - рассказал первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

Зампредседателя Правительства Ярославской области Роман Колесов отметил, что Ярославль принял полуфиналистов Центрального федерального округа и рад будет снова встретить ребят в сердце Золотого кольца России.

- Ребят ждет выбор дальнейшего пути в образовании, карьере. Платформа "Россия - страна возможностей" реализует множество проектов, которые помогут им сделать этот выбор правильно, - рассказал руководитель проектов АНО "Россия - страна возможностей" Лука Горубин. - Уверен, благодаря "Большой перемене" ребята познакомятся и с другими нашими проектами и смогут построить свою карьерную траекторию наиболее эффективно

Полуфиналы конкурса "Большая перемена" прошли с 9 сентября по 25 октября 2020 года во всех федеральных округах. В полуфиналах, которые проходили в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности, приняли участие 6 000 школьников. Для обеспечения социальной дистанции полуфиналы проводились посменно.

В течение трех дней ребята проходили тренинги на развитие soft skills, решали кейсовые задания. Также школьники принимали участие в "полезной программе", которая позволила им приобщиться к добровольческому движению. В Ярославской области полуфиналисты высадили десятки деревьев на территории училища-техникума олимпийского резерва по хоккею, изготовили бизиборды (настенные доски с разными яркими деталями и шестеренками для развития детской моторики), которые будут переданы в детские дома области, создали поделки для детей, проходящих лечение от онкозаболеваний.

Финал "Большой перемены" пройдет с 31 октября по 5 ноября 2020 года в "Артеке" в Крыму, он объединит 1 200 старшеклассников.

Учащиеся 11-х классов получат приз в 1 миллион рублей. Учащиеся 9-10 классов - 200 тысяч рублей. Все финалисты получат путевки в "Артек", а 20 лучших школ смогут получить по 2 миллиона рублей.

Кстати

Завершился прием заявок на участие во втором сезоне Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior.

Всего заявки подали 28 732 школьника. Командные инженерные соревнования для учащихся 5-7 классов проводятся Кружковым движением Национальной технологической инициативы (НТИ) совместно с президентской платформой "Россия - страна возможностей", АНО "Платформа НТИ" и Агентством стратегических инициатив.