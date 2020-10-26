Стать владельцем автомобиля престижной марки можно бесплатно. И даже получить после его приобретения некоторую прибыль. Правда, при этом необходимо наличие двух обстоятельств: автомобиль должен быть подержанным и иметь заводской дефект.

Ситуация, на первый взгляд, выглядит невероятной. Но она реальна. Свидетельство тому - история, точку в которой поставил Верховный суд. Высокая судебная инстанция, как сообщается на портале "Право.ру", рассматривая спор автовладельца с автосервисом, пришла к выводу: при продаже неисправного автомобиля право требования ремонта и возмещения убытков можно передать новому автовладельцу. Это право не сгорает при смене собственника, во время владения которого машиной у нее обнаружился дефект.

Итак, некто Барабанов в 2012 году купил новенький Аudi А6. В ноябре 2017, при пробеге 237 тысяч километров автомобиль загорелся. Через два дня Барабанов продал его Петрову за 1 миллион 475 тысяч рублей. И в этот же день они заключили договор уступки права требования к изготовителю, импортеру, продавцу, в том числе право требования безвозмездного ремонта, отказа от исполнения договора купли-продажи, заключенного с первоначальным продавцом, и всего, что предусмотрено законом о защите прав потребителя.

Петров отвез машину на эвакуаторе к дилеру, который ее продал, а тот - на станцию техобслуживания, где было установлено, что причиной возгорания стал производственный дефект. Стоимость затрат на его устранение составила 3 миллиона рублей. Но ремонтировать автомобиль на станции техобслуживания отказались. Тогда Петров провел независимую экспертизу, которая подтвердила, что возгорание произошло по причине производственного дефекта, и направил претензию импортеру. Но и импортер промолчал. Тогда Петров обратился в суд.

Суд назначил судебную экспертизу, согласно которой, стоимость восстановительного ремонта машины составляет 1,6 миллиона рублей. Все равно больше рыночной цены автомобиля. Суд пришел к выводу, что, приобретая автомобиль, Петров знал о его состоянии, поэтому его недостаток не был для него "выявленным в процессе эксплуатации". Поэтому у импортера не возникло перед Петровым обязательств. Кроме того, стоимость восстановительного ремонта автомобиля превышает его рыночную стоимость. Значит, этот дефект неустраним из-за экономической нецелесообразности ремонта. А поэтому требование от ответчика произвести ремонт удовлетворению не подлежит.

Правами потребителя пользуется не только тот, кто приобрел товар, но и тот, кто им пользуется на законных основаниях, и тот, кому вещь была отчуждена

С этими доводами согласились апелляционный и кассационный суды. Однако не согласился Верховный суд.

Он указал, что в соответствии с Гражданским кодексом правами потребителя пользуется не только тот, кто приобрел товар, но и тот, кто им пользуется на законных основаниях. В том числе и тот, кому вещь была отчуждена. Поэтому вывод об отсутствии у импортера обязательств перед Петровым ошибочен.

Также в соответствии с Гражданским кодексом право требования может быть передано другому лицу. Между Барабановым и Петровым был заключен договор уступки этого права. Поломка произошла в следствие производственного дефекта за пределами гарантийного срока, но в течение срока службы автомобиля. У Барабанова возникло право требования к импортеру, которое он и уступил Петрову. А тот им правомерно воспользовался.

Также ВС не согласился с выводами нижестоящих судов об экономической нецелесообразности. Они не учли, что стоимость восстановительного ремонта и стоимость устранения производственного недостатка - это разные вещи. В стоимость восстановительного ремонта входит сумма, необходимая для устранения недостатка, и сумма, причитающаяся истцу в счет возмещения убытков. Этого суды не учли. Отдельно стоимость устранения недостатка судами не устанавливалась.

В соответствии с законом о защите прав потребителей предъявить требование импортеру об устранении недостатков можно и в том случае, если они выявлены по истечении двух гарантийных лет, в течение установленного на товар срока службы. А если этот срок не установлен, то в течение 10 лет. А если в течение 20 дней требование не удовлетворено или недостаток является неустранимым, потребитель вправе вернуть товар и потребовать возврата уплаченной за него суммы. Кроме того, понятие "неустранимый недостаток" не содержит такого критерия, как "экономическая нецелесообразность его устранения", указал Верховный суд.

При таких ошибочных выводах Верховному суду ничего не оставалось как отменить все решения и направить дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Ну а автовладелец Петров после того, как решения Верховного суда будут исполнены, имеет все основания выгодно перепродать отремонтированную бесплатно Аudi А6.