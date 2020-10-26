Путин поручил поддержать детей уклоняющихся от уплаты алиментов родителей

Дополнительную поддержку получат дети, родители которых не платят алименты. При этом меры ответственности для таких граждан сохранятся.

По итогам расширенного заседания президиума Госсовета Владимир Путин указал кабмину представить предложения об оказании дополнительной адресной социальной поддержки детям, родители которых не платят алименты. Срок - до августа следующего года.

При этом необходимо оставить меры административной и уголовной ответственности для тех, кто должен платить алименты, но уклоняется от уплаты в полном объеме.