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26.10.2020 19:02
Рубрика: Власть

Шаг доброй воли

Владимир Путин предложил НАТО встречный мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 242(8296)
Выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности президент России Владимир Путин считает серьезной ошибкой. В связи с этим возникают новые угрозы для европейской безопасности. Об этом говорится в заявлении российского лидера о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), которое было обнародовано в понедельник. Президент призвал страны НАТО к встречному мораторию по развертыванию таких ракет.

Договор о РСМД был важным элементом архитектуры по обеспечению международной безопасности и стратегической стабильности и играл особую роль в плане поддержания предсказуемости и сдержанности в ракетной сфере на европейском пространстве, отметил Путин. Выход США из этого договора, в результате чего он прекратил свое действие, президент назвал "серьезной ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений, роста конфронтационного потенциала и скатывания к неконтролируемой эскалации". "С учетом неослабевающей напряженности по линии Россия - НАТО очевидны новые угрозы для общеевропейской безопасности", - констатировал он.

Фото: Анна Исакова/ТАСС
В Госдуме надеются на здравый ответ Запада на заявление Путина по ДРСМД

Российский лидер призвал к активным усилиям по сокращению дефицита доверия, укреплению региональной и глобальной стабильности, а также "снижению рисков, проистекающих от недопониманий и разногласий в области ракетных вооружений". "В этом контексте мы подтверждаем приверженность ранее объявленному Российской Федерацией мораторию на развертывание РСМД наземного базирования, пока в соответствующих регионах не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства", - заявил президент. "Мы также считаем, что не утратил актуальность наш призыв к странам НАТО рассмотреть возможность объявления встречного моратория", - заметил он.

Для содействия поиску компромиссных политико-дипломатических решений Россия готова к дальнейшим шагам по минимизации негативных последствий развала договора о РСМД "на основе принципов равной и неделимой безопасности и сбалансированного учета интересов сторон", объявил президент. В подкрепление инициативы о встречных мораториях Путин предложил всем заинтересованным сторонам рассмотреть конкретные варианты взаимных верификационных мер для снятия озабоченностей. В частности, речь могла бы идти о мерах проверки в отношении комплексов "Иджис Эшор" с пусковыми установками Мк-41 на базах США и НАТО в Европе, а также ракет 9М729 на объектах Вооруженных сил РФ в Калининградской области, уточнил он. Цель - подтверждение отсутствия на охваченных договоренностями объектах наземных РСМД и вооружений, по характеристикам и классификации которых стороны не смогли договориться (российская ракета 9М729).

Россия остается приверженной позиции о полном соответствии ракеты 9М729 требованиям ранее действовавшего договора о РСМД. Но готова в духе доброй воли и дальше не развертывать на европейской части территории страны этих ракет - только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО, исключающих размещение в Европе вооружений, ранее запрещенных по договору о РСМД. Путин также призвал все заинтересованные страны к поиску схем поддержания стабильности и предотвращения ракетных кризисов "в мире без Договора о РСМД" применительно к Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Пора создавать "коалицию мира" в защиту безопасности и стабильности

"Президент последовательно продолжает линию на многовекторную деэскалацию", - заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Путин уже сделал специальное заявление по сотрудничеству в сфере информационной безопасности. Песков также отметил усилия, которые прилагаются на экспертном уровне по ДСНВ. На уточняющий вопрос, прорабатывалось ли предложение с зарубежными партнерами, Песков заявил: "Это новая инициатива президента".

Песков назвал новой инициативой заявление Путина по ДРСМД

Президент в очередной раз демонстрирует ответственный подход в вопросах стратегической стабильности и контроля над вооружениями, заявил журналистам глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "Россия показывает таким образом, что против самой возможности создания предпосылок для нового ракетного кризиса в мире",- сказал он. "Надеемся услышать здравый ответ от коллективного Запада на призыв российского лидера по встречным шагам со стороны НАТО", - заметил депутат. "Это шаг доброй воли со стороны России. Мы будем приветствовать, если наши партнеры подтвердят свою готовность к ответным шагам", - заявил первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. "Предложения, разумеется, очень серьезные, от которых не получится снова отмахнуться под очередными надуманными отговорками - мол, вы сами все нарушаете, а потому переговоры вести не собираемся, - прокомментировал заявление глава Комитета СФ по международным делам Константин Косачев. - Теперь же предлагается лично убедиться в том, что наши ракеты не нарушают положений ДРСМД, а также успокоить нас по поводу возможных нарушений со стороны НАТО". "Пора создавать "коалицию мира" в защиту безопасности и стабильности в обоих регионах, иначе мы скоро проснемся в мире, нашпигованном ядерными ракетами в пяти минутах полета от столиц государств Евразии", - считает сенатор.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Выход США из договора о РСМД

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