Путин предложил проверить комплексы США и НАТО в Европе

Россия готова не развертывать ракеты 9М729 на европейской части страны - при условии встречных шагов со стороны стран НАТО, исключающих размещение в Европе вооружений, ранее запрещенных по договору о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в заявлении о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия договора о РСМД.

В подкрепление инициативы о встречных мораториях Путин предложил всем заинтересованным сторонам рассмотреть конкретные варианты взаимных верификационных мер для снятия озабоченностей. В частности, речь могла бы идти о мерах проверки в отношении комплексов "Иджис Эшор" с пусковыми установками Мк-41 на базах США и НАТО в Европе, а также ракет 9М729 на объектах Вооруженных Сил РФ в Калининградской области, уточнил он. Цель - подтверждение отсутствия на охваченных договоренностями объектах наземных РСМД и а также вооружений, по характеристикам и классификации которых стороны не смогли договориться (российская ракета 9М729).

Россия остается приверженной последовательной позиции о полном соответствии ракеты 9М729 требованиям ранее действовавшего договора о РСМД. Но готова в духе доброй воли и дальше не развертывать на европейской части территории страны этих ракет - только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО, исключающих размещение в Европе вооружений, ранее запрещенных по договору о РСМД.

Президент призвал все заинтересованные страны к поиску схем поддержания стабильности и предотвращения ракетных кризисов "в мире без Договора о РСМД" применительно к Азиатско-Тихоокеанскому региону. "Открыты к совместной работе на этом направлении", - заявил он.