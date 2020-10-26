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26.10.2020 13:20
Рубрика: Власть

Путин предложил проверить комплексы США и НАТО в Европе

Текст: Кира Латухина

Россия готова не развертывать ракеты 9М729 на европейской части страны - при условии встречных шагов со стороны стран НАТО, исключающих размещение в Европе вооружений, ранее запрещенных по договору о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в заявлении о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия договора о РСМД.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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В подкрепление инициативы о встречных мораториях Путин предложил всем заинтересованным сторонам рассмотреть конкретные варианты взаимных верификационных мер для снятия озабоченностей. В частности, речь могла бы идти о мерах проверки в отношении комплексов "Иджис Эшор" с пусковыми установками Мк-41 на базах США и НАТО в Европе, а также ракет 9М729 на объектах Вооруженных Сил РФ в Калининградской области, уточнил он. Цель - подтверждение отсутствия на охваченных договоренностями объектах наземных РСМД и а также вооружений, по характеристикам и классификации которых стороны не смогли договориться (российская ракета 9М729).

Россия остается приверженной последовательной позиции о полном соответствии ракеты 9М729 требованиям ранее действовавшего договора о РСМД. Но готова в духе доброй воли и дальше не развертывать на европейской части территории страны этих ракет - только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО, исключающих размещение в Европе вооружений, ранее запрещенных по договору о РСМД.

Президент призвал все заинтересованные страны к поиску схем поддержания стабильности и предотвращения ракетных кризисов "в мире без Договора о РСМД" применительно к Азиатско-Тихоокеанскому региону. "Открыты к совместной работе на этом направлении", - заявил он.

Власть Работа власти Внешняя политика Международные организации НАТО Президент Россия и НАТО Россия и США Выход США из договора о РСМД

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