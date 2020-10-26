Названа стоимость самой дорогой в Москве "однушки"

Самая дорогая однокомнатная квартира на вторичном рынке жилья Москвы продается в Хамовниках. Об этом сообщает пресс-служба Skolkovo Realty.

Цена "однушки" - 127 млн рублей. Площадь квартиры - почти 164 кв. м. На первичном же рынке лидером по дороговизне эксперты называют жилье в Замоскворечье. Квартира площадью около 375 "квадратов" оценивается в 217,1 млн рублей.

Ранее столичное управление Росреестра сообщило, что в сентябре на первичном рынке недвижимости были зарегистрированы рекордные 14 985 сделок. Речь идет о продаже квартир и нежилых помещений. Это в 1,7 раза больше, чем в августе, и вдвое выше, чем в сентябре прошлого года.