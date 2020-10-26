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26.10.2020 13:45
Рубрика: Общество

Собянин открыл пятый резервный госпиталь в Москве

Текст: Любовь Проценко

В столице сегодня открылся уже пятый резервный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом. Расположен он на базе городской клинической больницы в Коммунарке - известного всей стране стационара по борьбе с COVID-19, принявшего в феврале этого года самого первого пациента с новой смертельно опасно инфекцией.

Осмотрев госпиталь, мэр Москвы Сергей Собянин сказал:

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Собянин: Есть надежда на снижение динамики заболеваемости COVID-19 в Москве

- Мы вводим резервные корпуса, которые дают нам возможность не трогать основную плановую и экстренную помощь москвичам. В госпитале, развернутом в Коммунарке на базе одного из самых основных центров страны по борьбе с СОVID, имеется 1,2 тыс. коек. Кроме того, самый крупный в стране реанимационный блок на 300 коек реанимации и интенсивной терапии. Несмотря на то, что это резервный мобильный госпиталь, он обеспечен всем - медицинскими газами, водой, электроэнергией, теплом, канализацией. По технологиям он один из сложнейших комплексов в столице, не уступающий по оснащению Вороновской больнице, а по мощности даже больше.

Создание таких мощных резервных госпиталей, надеется мэр, даст городу прочный запас коечного фонда и гарантию того, что москвичи в ближайшее время не останутся без плановой помощи. Весной, когда пандемия только пришла, в городе были отложены все операции, кроме экстренных, и другие виды медицинской помощи. Все городское здравоохранение, независимо от принадлежности, было брошено на борьбу с COVID-19. Благодаря этому российская столица справилась с коронавирусной инфекцией с гораздо меньшими потерями, чем другие столицы мира.

Но с приходом осени ситуация с заболеваемостью коронавирусом вновь осложнилась: перевалили за отметку в 5 тысяч вновь выявленных случаев. После небольшого снижения в минувшие выходные вчера снова зафиксировано 5224 вновь заболевших жителя столицы. По оценке правительства Москвы, город пока справляется с этой ситуацией. Сейчас развернуто около 15 тысяч коек для лечения больных коронавирусной инфекцией. Их имеют как стационары, подведомственные департаменту здравоохранения Москвы, так и федеральные и частные клиники, а также резервные госпитали, открывшиеся в 75-м павильоне ВДНХ, торговом комплексе "Москва" , в Сокольниках при больнице имени Иноземцева и Ледовом дворце в Крылатском.

Пятый временный госпиталь в Коммунарке принял первых пациентов 7 октября. Сейчас там проходят лечение 163 человека. В ближайшее время, как доложили мэру, там будет оборудовано приемное отделение с установкой мобильного КТ, а также развернута лаборатория в дополнение к действующей в медкомплексе.

В Москве из-за ковидных нарушений закрыли частную клинику
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