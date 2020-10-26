Суд не стал арестовывать "друзей семьи" Баталова по делу о мошенничестве

Хамовнический районный суд Москвы отказался на заседании в понедельник отправить в СИЗО актрису Наталью Дрожжину и ее супруга Михаила Цивина по обвинению в мошенничестве с имуществом семьи Алексея Баталова. Об этом сообщил пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе. "Суд отклонил ходатайство следствия о заключении фигурантов под стражу и избрал им меру пресечения в виде запрета определенных действий", - рассказал представитель суда.

Обвиняемым запрещено посещать общественные мероприятия, покидать место жительства в ночное время, общаться с фигурантами дела, кроме адвоката и следователя. Кроме того, им нельзя покидать район проживания и отправлять почтовые сообщения.

Стоит отметить, что с позицией следствия - ходатайством об аресте фигурантов на срок до 18 декабря - не согласились и в прокуратуре. Представители надзорного ведомства выступили против ареста фигурантов, попросив избрать им меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее в понедельник стало известно о предъявлении Дрожжиной и Цивину обвинений по статье об особо опасном мошенничестве. По версии следствия, из-за аферы вдова и дочь известного артиста Алексея Баталова, скончавшегося в 2017 году, лишились двух квартир и доли еще в одной, а также мастерской актера в Доме на набережной и крупной суммы. Все имущество по наследству отошло Дрожжиной.

На спорное имущество в настоящее время наложен арест. Дрожжиной и Цивину грозит до десяти лет лишения свободы.