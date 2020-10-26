В московском метро пассажир нанес тяжелую травму полицейскому

На входе в метро "Бауманская" мужчина ударил подполковника полиции, нанеся тому тяжелую травму головы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Между 18-летним пассажиром и 35-летним офицером, который был в гражданской одежде, произошел конфликт. В результате молодой человек сильно ударил оппонента, тот упал и получил серьезные повреждения головы. Полицейского доставили в НИИ Склифосовского.

В тот же вечер подозреваемого задержали в его квартире на Волочаевской улице. Против него возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Уточняется, что пострадавший является сотрудником экспертно-криминалистического центра УВД по Центральному административному округу. В день конфликта он находился в отпуске.