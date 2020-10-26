В России резко выросли бронирования гостиниц и туров

По данным сервиса Ostrovok.ru, количество бронирований отелей за первую неделю работы программы оказалось в 4 раза выше, чем неделей ранее. "За неделю действия программы пользователи Ostrovok.ru забронировали отели по акции в 86 населенных пунктах по всей России", - отметил представитель компании. В десятку самых популярных городов вошли Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Красная Поляна, Казань, Калининград, Ялта, Массандра, Нижний Новгород и Севастополь.

Больше всего бронирований на Ostrovok.ru в рамках акции (31%) пришлось на отели стоимостью от трех до пяти тысяч рублей за номер за ночь, еще 30% - на отели от 1,5 тысячи до трех тысяч рублей. На отели стоимостью от пяти до семи рублей за ночь пришлось 15% всех бронирований, от семи до 10 тысяч рублей - 11%, а на отели стоимостью более 10 тысяч рублей за ночь - 8% всех бронирований. На номера, стоимостью менее 1,5 тысячи рублей за ночь, пришлось 5% бронирований, совершенных по акции, отметил представитель агрегатора.

В компании "Туи" сообщили, что первая неделя акции показала рост в продажах на 39% по сравнению с неделей, предшествующей старту акции. Среди самых популярных направлений - Краснодарский край, Крым, Подмосковье, Кавказские Минеральные Воды. Интересуются также россияне Калининградской областью, Казанью.

При этом, россияне одинаково охотно покупают как туры, включающие перевозку, так и без нее. Пока туристы опасаются покупать путешествия заранее. Заезды в октябре предпочитают 65% туристов, туры на ноябрь купили 19 клиентов, а на декабрь - только 12%. Продление дат заездов по акции повлияло благоприятно, увеличились продажи туров на Новый год. Средняя продолжительность путешествий составляет пять-шесть ночей.

Более 70% всех бронирований приходится на туры стоимостью от 25 тысяч рублей. В том числе, пакеты стоимостью выше 100 тысяч рублей составляют около 11% всех продаж. По данным "Туи", больше всего туров приобрели клиенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Перми, а также Россоши в Воронежской области, Сургута, Екатеринбурга и Уфы.

Распродажа туров и гостиниц продлится до 5 декабря, покупать можно путешествия с выездом в плоть до 10 января 2021 года. Покупку нужно оплатить картой "Мир", тогда на нее же вернется 20% стоимости тура или гостиницы, но не более 20 тысяч рублей. В акции участвуют все регионы.