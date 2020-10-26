Пожар у "Земли леопарда" проверят прокуроры

Генпрокуратура поручила проверить причины пожара вблизи национального парка "Земля леопарда"

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, в связи с крупным пожаром, ликвидированным у границ национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае, Генеральная прокуратура поручила Амурскому бассейновому природоохранному прокурору проверить обстоятельства его возникновения.

Как отметили в ГП, природоохранный прокурор даст оценку действиям должностных лиц по установлению причин возникновения огня и виновных лиц, а также своевременности и достаточности проведения профилактических мероприятий.

"Результаты проверочных мероприятий контролируются Генеральной прокуратурой", - подчеркнули в пресс-службе надзорного ведомства.