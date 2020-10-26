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26.10.2020 19:27
Рубрика: Происшествия

Пожар у "Земли леопарда" проверят прокуроры

Текст: Иван Егоров

Генпрокуратура поручила проверить причины пожара вблизи национального парка "Земля леопарда"

Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"
Снимок из нацпарка "Земля леопарда" признан лучшим фото дикой природы

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, в связи с крупным пожаром, ликвидированным у границ национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае, Генеральная прокуратура поручила Амурскому бассейновому природоохранному прокурору проверить обстоятельства его возникновения.

Как отметили в ГП, природоохранный прокурор даст оценку действиям должностных лиц по установлению причин возникновения огня и виновных лиц, а также своевременности и достаточности проведения профилактических мероприятий.

"Результаты проверочных мероприятий контролируются Генеральной прокуратурой", - подчеркнули в пресс-службе надзорного ведомства.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Правительство Генпрокуратура Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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