В Хабаровском крае до сих пор не справились с последствиями циклона

В Хабаровском крае третий день устраняют последствия циклона, который обрушился на край три дня назад.

До сих пор без света частично остаются 11 населенных пунктов Хабаровского, Комсомольского и имени Лазо районов. Это 818 жилых домов, в которых проживают 1948 человек. Кроме того, обесточены десять социально значимых объектов.

"К работам по восстановлению электроснабжения привлечено 23 бригады численностью почти 80 человек и 25 единиц техники", - сообщает пресс-служба правительства региона.

Напомним, мокрый снег и ветер 23 и 24 октября привели к авариям на ЛЭП. Без электроснабжения остались 108 населенных пунктов региона - 19800 жилых домов, 238 социально значимых объектов.

Вчера было снято ограничение движения транспорта на краевых дорогах, с сегодняшнего утра возобновила работу паромная переправа Ванино - Холмск.