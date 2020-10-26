Последние старые ЛиАЗы пытаются продать в Нижегородской области

В Арзамасе Нижегородской области муниципальное автотранспортное предприятие пытается продать недавно выведенные из эксплуатации классические автобусы ЛиАЗ-677. Эти давно устаревшие машины обслуживали городские маршруты до 2019 года.

Три ЛиАЗа с бензиновыми моторами пытались продать в сентябре по цене от 89 000 до 130 000 рублей за единицу, однако на торги не было подано ни одной заявки - и их признали несостоявшимися. Новая попытка продажи назначена на 18 ноября, следует из информации на сайте госторгов. Автобусы могут заинтересовать музеи, коллекционеров или сборщиков вторичного металла.

Арзамас - один из последних городов России, в котором еще используются ЛиАЗы-677. На линии продолжают выходить два таких старых автобуса с газовыми двигателями. Остальные машины списали и заменили на современные автобусы марок МАЗ и ГАЗ.

В большом количестве такие автобусы пока еще продолжают эксплуатироваться только в городе Зеленогорске Красноярского края (там 15 таких машин).

ЛиАЗ-677 - городской высокопольный автобус, массово производившийся в подмосковном Ликино-Дулево с 1967 по 1994 год (на сторонних предприятиях его сборка продолжалась до 2002-го). 677-й являлся первым серийным советским автобусом с автоматической коробкой передач.

Он оснащался бензиновым мотором ЗИЛ объемом 7,0 л и мощностью 175 или 180 л.с. (в зависимости от модификации). Машины этой модели использовались практически во всех городах СССР, имевших городское или пригородное автобусное сообщение.