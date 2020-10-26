У главы Кузбасса подтвердился коронавирус

Тест губернатора Кузбасса Сергея Цивилева на коронавирус дал положительный результат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление по работе со СМИ администрации правительства региона.

Как писала "РГ", губернатор на прошлой неделе ушел на самоизоляцию, поскольку коронавирус подтвердился у его супруги Анны Цивилевой, и у него самого тоже появились характерные симптомы.

Как уточнили областном правительстве, губернатор чувствует себя удовлетворительно и продолжает лечение на дому. Все совещания он проводит по видеоконференцсвязи.

Между тем, по данным оперативного штаба на понедельник, за последние сутки в Кузбассе выявлено 175 случаев заражения коронавирусной инфекцией, четыре пациента скончались. Максимальное количество заболевших - в Новокузнецке (35), Кемерове (18), Белово и Междуреченске (по 16). В регионе зарегистрировано более 14,5 тысячи случаев заражения. Вылечились 9832 человека, 201 умер.